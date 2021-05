Immutable Insight: Blockchain-Startup sammelt Millionen ein

Finanzierungsrunde bringt einstelligen Millionenbetrag

Das Analyse- und Beratungs-Startup Immutable Insight von Gründerin Katharina Gehra arbeitet mit verschiedenen mittelständischen Unternehmen zusammen, um unterschiedliche Blockchain-Projekte mit ihnen zu verwirklichen. Wie das Wirtschaftsmagazin Capital berichtete, sammelt das Startup aus München in einer neuen Finanzierungsrunde nun einen einstelligen Millionenbetrag ein. Die Investoren des Startups sind keine Unbekannten. Unter anderem beteiligt sich Daniel Hopp, der Sohn von SAP-Gründer und Hoffenheim-Sponsor Dietmar Hopp, an dem Blockchain-Unternehmen. Der Sohn von Hopp beteiligte sich in jüngster Vergangenheit vor allem an Immobilienunternehmen und Jungunternehmen wie der Fußball-App Onefootball.

Neuer Blockchain-Fonds soll 100 Millionen Euro einsammeln

Das Blockchain-Startup von Gründerin Katharina Gehra ist spezialisiert auf die Analyse von Blockchain-Daten mit dem Ziel, "die Professionalisierung der Industrie durch [...] Analysen und Produkte zu ermöglichen", wie sie gegenüber dem Branchenmagazin medium verrät. Nun hat das Grünwalder Startup Branchenberichten zufolge aber durch die Aufsetzung eines Blockchain-Fonds vor, mehr professionelle Anleger ins Boot zu holen. Dieser Fonds soll Gehras Plänen zufolge bis zu 100 Millionen Euro einbringen.

Immutable Insight arbeitet mit Unternehmen an Blockchain-Projekten

Außerdem arbeitet Immutable Insight intensiv mit Unternehmen an verschiedenen Blockchain-Projekten und hilft Ihnen bei der technologischen Umsetzung. Wie Gehra erklärt, ergeben sich viele Einsatzfelder für die Blockchain-Technologie - unter anderem die Immobilienbranche: "Ein denkbarer Anwendungsfall ist, dass der Besitzer von einem großen Immobilienportfolio die Häuser durch einen Token handelbar machen kann", erklärt Gründerin Gehra gegenüber Capital. Das hätte den Vorteil, dass man nicht einen Käufer für die komplette Immobilie finden muss, sondern mit Hilfe von digitalen Anteilen (Tokens) auch kleinere Teile der Immobilie an Kunden verkaufen kann. Als weiteres Beispiel für die Anwendung nennt die Expertin unterschiedliche Zahlungstransaktionen, die zwischen Maschinen ablaufen.

Neue Investoren-Kontakte sollen Wachstum des Startups beschleunigen

Von ihren neu geknüpften Kontakten mit den gefundenen Investoren erhofft sich Gründerin Gehra vor allem ein beschleunigtes Wachstum ihrer Firma, wie sie gegenüber Capital verrät: "Wir haben uns extra Investoren aus ­Familienunternehmen gesucht, um mehr Verbindungen in die deutsche Industrie zu bekommen", erklärt Gehra im Interview. Ob die Pläne der Gründerin aufgehen, wird sich in Zukunft zeigen.

