Alchemy: Tech-Startup ist nach B-Finanzierungsrunde eine halbe Milliarde US-Dollar wert

Alchemy ist der Name des im Jahr 2017 von den beiden Stanford-Kommilitonen Nikil Viswanathan und Joe Lau gegründeten Tech-Unternehmens. Das Startup fällt nicht nur wegen seiner hohen Marktkapitalisierung nach nur vier Jahren, sondern auch aufgrund seiner sehr populären Investoren und Unterstützer auf. Der Einfluss der Arbeit von Alchemy wird in den Medien mit dem von Unternehmen wie Microsoft und Amazon Web Services verglichen.

Alchemy bietet Tools für die Entwicklung von Blockchain-Produkten

Das Ziel des Unternehmens ist es, Entwicklern im Blockchain-Bereich Unterstützung in Form von Tools zu bieten. In einem Video auf der Alchemy-Website erklärt CEO Viswanathan, dass die Entwicklung von neuen Blockchain-Produkten bislang sehr kompliziert gewesen sei und anmutete, als handele es sich um eine Technologie aus dem letzten Jahrtausend. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Er erklärt CNBC zufolge in einem Interview: "Das große Problem war, dass den Entwicklern überhaupt keine Infrastruktur oder Hilfestellung zur Verfügung stand. Wir wollten es ihnen ganz leicht machen, […] Potenzial zu entfalten." Die Tools, die Alchemy anbietet, erleichtern Entwicklern nun die Arbeit, was den Markt leichter zugänglich macht und somit den Handel mit Blockchain und Technologien wie den neuerdings beliebten NFTs antreibt.

Die Idee dazu sei laut CNBC entstanden, als die beiden Gründer bemerkten, dass die klügsten Unternehmer, die sie kannten, alle in der Blockchain-Branche aktiv wurden.

John Hennessy ist Mentor der beiden Alchemy-Gründer

Und sie kennen viele große, erfolgreiche Unternehmer. So wurden sie vom Alphabet-Vorstandsvorsitzenden John Hennessy gecoacht - dieser war vor vielen Jahren laut CNBC auch Mentor der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin . Der Nachrichtensender zitiert Hennessy wie folgt: "Alchemy steht in einer einzigartigen Position, die es erlaubt, die Blockchain-Industrie so sehr anzutreiben wie es Amazon Web Services mit dem Internet tat."

Amazon Web Services erleichtert mit Tools für Entwickler das Schreiben von Websites und anderen Internet-Anwendungen. Dieses Tool macht es, wie Viswanathan in seinem Video erklärt, erst möglich, komplizierte Anwendungen wie etwa Netflix zu erstellen. Dieselbe Arbeit mache beispielsweise auch Microsoft, sodass Anwendungen wie Word entwickelt werden können.

Lau erklärt gegenüber dem Portal The Crunch: "Jedes Mal, wenn Sie DoorDash öffnen, nutzen Sie Amazons Infrastruktur. Jedes Mal, wenn Sie mit einem NFT in Kontakt kommen, nutzen Sie Alchemy."

70 Prozent aller Blockchain-Produkte wurden mit Alchemy hergestellt

Dieses Geschäftsmodell boomt: Ende April hat Alchemy auf Twitter verkündet, dass das Unternehmen in den vergangenen acht Monaten um das 97-fache gewachsen sei und mittlerweile 70 Prozent der dezentralisierten Produkte im System von Alchemys Technologie unterstützt würden.

8/ Since our self-serve launch in August, Alchemy has grown 97x and is incredibly grateful to be powering 70% of the top decentralized products in the ecosystem. - Alchemy (@AlchemyPlatform) April 28, 2021

Auf ihrer Website erklären die Firmengründer, dass bereits 60 Prozent aller Ethereum-Produkte mit Alchemy arbeiten, CNBC zufolge hat sich außerdem die Zahl der Kunden des Startups allein im ersten Quartal dieses Jahres verdoppelt.

Das Unternehmen mit den gerade einmal 22 Angestellten scheint auf den ersten Blick abhängig vom Erfolg seiner Kunden und damit auch von dem des aktuellen Blockchain-Trends NFT (Non-Fungible Token). Dieser Vermutung widerspricht Viswanathan in seinem Video jedoch - die Firma sei nicht abhängig vom Erfolg seiner einzelnen Kunden, so der CEO. Entsprechend ist lediglich das Fortbestehen der Blockchains wichtig für die Alchemy-Einnahmen.

Berühmte Investoren: Coinbase, SpaceX und The Chainsmokers investieren in Alchemy

Auf den Erfolg von Alchemy scheinen nicht nur seine Gründer, sondern auch viele Investoren zu vertrauen: Ende April hat das Startup eine B-Finanzierungsrunde im Wert von 80 Millionen US-Dollar angekündigt, womit der Gesamtwert des jungen Unternehmens nun bei 505 Millionen US-Dollar liegt.

1/ Today Alchemy is excited to announce our $80M Series B, led by @coatue and Addition!



In 8 months since public launch, we've grown to a 1/2 billion dollar valuation, powering:



🌎 10M+ global users

💰 $30B+ tx volume

🔥 Majority of DeFi & NFT platformshttps://t.co/1sS3ABlhws - Alchemy (@AlchemyPlatform) April 28, 2021

Zu den Investoren des Unternehmens gehören neben Hennessy auch Charles Schwab, Jerry Yang (Ex-Yahoo-CEO), Reid Hoffman, Jay-Z, die Glazer Family, die Band "The Chainsmokers" sowie neben vielen anderen die großen Unternehmen Coinbase und SpaxeX. Die B-Finanzierungsrunde wurde von Coatue und Addition angeführt.

Alchemy ist der breiten Masse noch relativ unbekannt - immerhin agieren die Blockchain-Investoren nicht direkt mit dem Unternehmen, sondern nutzen nur indirekt seine Technologie. Angesichts der schnell gestiegenen Marktkapitalisierung sollten potenzielle Investoren dennoch weiterhin ein Auge auf das Jungunternehmen gerichtet halten, um neue Entwicklungen des bereits nach vier Jahren sehr einflussreichen Tech-Giganten nicht zu verpassen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

