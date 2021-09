Apple watchOS 8: Diese neuen Funktionen bringt das Update für die Apple Watch

Apple verbessert das Betriebssystem der Apple Watch

Auf der WWDC 2021 Keynote stellte Apple das Update watchOS 8 für die Apple Watch vor. Zwar müssen Nutzer der Smartwatch bis zur Veröffentlichung im September oder Oktober warten, wenn auch die Apple Watch 7 auf den Markt kommt, aber besonders neugierige Nutzer können sich schon jetzt für die watchOS 8 Beta anmelden. Im Newsroom der Apple-Website sind bereits einige neue Funktionen aufgelistet, die das Update bereit hält. Das watchOS 8 Update bringt auf den ersten Blick jedoch keine großen Veränderungen mit sich, sondern ergänzt oder verbessert bereits bestehende Funktionen, wie Updates für die Schlaf-App, um die Atemfrequenz zu verfolgen, Fitness Plus-Updates und mehr. Aber besonders auch ältere Apple Watch-Besitzer dürften sich über das anstehende Update freuen, denn die Liste der Geräte, die watchOS 8 unterstützen, hat sich im Vergleich zum letztjährigen watchOS 7 nicht verändert. Besitzer einer Apple Watch 3 und eines neueren Geräts werden die Möglichkeit haben, das angepasste Betriebssystem herunterzuladen.

Die neuen Funktionen von watchOS 8

Mit dem watchOS 8 Update fügt Apple einige kleinere Funktionen hinzu, die den Nutzungsdisplay der Smartwatch nicht verändern, sondern einige Apps und deren Nutzungsmöglichkeiten optimieren. "Die Apple Watch ist die beliebteste Armbanduhr der Welt, um gesund, aktiv und in Verbindung zu bleiben", wird Kevin Lynch, Vice President of Technology bei Apple im Apple-Newsroom zitiert. "Mit watchOS 8 und den Updates für Home und Wallet kommen verbesserte Zugriffsfunktionen für zu Hause, den Arbeitsplatz und andere Orte. Es bietet mehr Unterstützung für körperliches und geistiges Wohlbefinden und das neue Porträts Zifferblatt sowie die aktualisierte Nachrichten App machen Kommunikation noch persönlicher."

Der Apple Wallet-App werden mehr Möglichkeiten hinzugefügt, um drahtlos mit Orten und Dingen zu interagieren. Dabei sind einige Funktionen wie das Entriegeln eines Fahrzeuges auf die Apple Watch 6 und ihre Ultra Wideband Technologie beschränkt. Die Nutzer der vielen anderen Modelle können sich jedoch über das Hinzufügen weiterer digitaler Schlüssel zur Wallet für das eigene Zuhause, Büro und Hotelzimmer freuen.

Die Breathe-App in seiner jetzigen Form wird als eigene App abgeschafft und stattdessen in die neue Achtsamkeits-App integriert. Innerhalb der neuen App kann man dann nicht nur geführt atmen, sondern mit "Reflect" wird der Nutzer zusätzlich dazu animiert über vergangene Ereignisse nachzudenken und Geschehnisse zu reflektieren.

Auch das Schlaftracking wird mit dem Update von Apple generalüberholt. So misst die App künftig die Atemfrequenz über die die Atemzüge pro Minute ermittelt werden. Die Health-App sammelt diese und weitere Daten und kann mit dem neuen Betriebssystem in Trends anzeigen, wie sich die persönlichen Gesundheitsdaten über längere Zeiträume verändert haben. Mit Tai Chi und Pilates wird die Workout-App um zwei neue Aktivitäten ergänzt, die Nutzer für ihr Training in der Uhr auswählen können.

Die Nachrichten-App bekommt dank watchOS 8 eine feinere Steuerung, wie beispielsweise das Drehen der Krone, um den Cursor zu bewegen und sogar die Möglichkeit, GIFs zu suchen und diese zu senden. Zusätzlich bekommen die Nutzer eine neue Kontakte-App, die es ermöglicht die eigenen Kontakte auf der Apple Watch zu durchsuchen, zu bearbeiten und zu teilen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com