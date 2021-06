Apple Watch: Ist die Messung von Blutzucker und Alkohol bald möglich?

Die aktuelle Version der Apple Watch hat viele verschiedene Funktionen. Ob als Fitnesspartner oder zum online bezahlen, die Smartwatch von Apple kann vielseitig eingesetzt werden. Auch die Messung von verschiedenen Gesundheitsdaten zählt zum breiten Funktionsspektrum. Genau in diesem Bereich plant Apple nun offenbar weitere innovative Eigenschaften einzuführen.

Messung von Blutzucker und Alkoholspiegel

Die Apple Watch könnte ab der Series 8 den Blutzucker und Alkoholspiegel messen. Wie "The Daily Telegraph" berichtet, sollen die dazu notwendigen Sensoren vom Technologieunternehmen Rockley Photonics bezogen werden. Die Sensoren nutzen Infrarotlicht, um verschiedene Informationen über das Blut des Nutzers, zum Beispiel die Konzentration an Glukose, zu gewinnen. Bisher muss so eine Blutzuckermessung mit einer Blutprobe und einem speziellen Messgerät durchgeführt werden.

Abgesehen davon soll auch die Messung des Alkoholspiegels ermöglicht werden. Mit diesen beiden Features könnte Apple seine Vorreiterrolle am Smartwatch-Markt weiter ausbauen.

Sensoren-Hersteller geht an die Börse

Rockley Photonics betrachtet Apple als wesentlichen Kunden und plant, seine Biosensoren bis zur zweiten Hälfte von 2022 auszuliefern. Zudem erklärte das Unternehmen in einer vom März veröffentlichten Pressemitteilung seinen Börsengang. Dieser fand durch einen 1,2 Milliarden US-Dollar Deal mit der "SPAC" SC Health statt, die vom asiatischen Investmentunternehmen SIN Capital finanziert wird. "Unsere Partnerschaft mit SC Health versetzt uns in die Lage, die Markteinführung unserer überzeugenden Gesundheits- und Wellness-Lösungen zu beschleunigen. Unsere bewährte Sensortechnologie, Weltklasse-Partner und ein unerbittlicher Fokus auf die Ausführung werden es Rockley ermöglichen, einer enormen Anzahl von Menschen lebensverändernde Vorteile zu bieten", so Dr. Andrew Rickman, der CEO von Rockley Photonics.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com