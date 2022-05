Gerüchte zur neuen Apple Watch: Apple arbeitet an Thermometerfunktion

Im letzten Jahr wurde die Apple Watch Series 7 vorgestellt. Wie Business Insider berichtet, traf das Modell jedoch nicht die Erwartungen von Fans und Experten. Viele seien davon ausgegangen, dass die Apple Watch 7 in einem anderen Design herausgebracht werde. Optisch zeichnete sich das Modell der Apple Watch schließlich nur durch ein größeres Display aus. Außerdem spekulierte man auf neue Sensoren wie zum Beispiel ein Thermometer.

Mittlerweile sind bereits Gerüchte zu der Apple Watch 8 im Umlauf. Wie der Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter erklärt, arbeite Apple zumindest an einem Thermometer-Sensor für die Apple Watch. Für die Apple Watch 7 soll das Thermometer ausgeschlossen worden sein, da "der Algorithmus sich nicht qualifizieren konnte, bevor er letztes Jahr in die EVT-Phase eintrat." Dennoch glaube er, dass die Apple Watch 8 in 2H22 die Körpertemperatur messen könnte, wenn der Algorithmus Apples hohe Anforderungen vor der Massenproduktion erfüllen kann.

The challenge in implementing precise body temperature measurement is that skin temperature quickly varies depending on outside environments. A smartwatch can't support core temperature measurement in terms of hardware, so it needs an excellent algorithm to work together.