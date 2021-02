Anders als die meisten Autohersteller setzt Tesla nicht auf Smartphone-Mirroring mit Android Auto oder Apple CarPlay, um seinen Kunden die Musikwiedergabe bei der Autofahrt zu ermöglichen. So integriert der amerikanische Elektroauto -Hersteller Musikdienste schon seit einigen Jahren lieber in seine eigene Benutzeroberfläche. Der große Vorteil: Tesla-Kunden müssen ihr Mobiltelefon nicht über Bluetooth mit dem Auto verbinden und können ihr Konto stattdessen direkt mit den Musik-Streaming-Diensten koppeln und über die Schnittstelle des Autos wiedergeben. Über das Display der Mittelkonsole kann dann der gewünschte Streaming-Dienst ausgewählt werden.

Elon Musk kündigt Integration von TIDAL an

Aktuell sind die Möglichkeiten der Musikwiedergabe über das Entertainment-System von Tesla allerdings sehr begrenzt. So ist Spotify seit langer Zeit die Hauptmöglichkeit, über die Benutzeroberfläche Musik zu streamen - andere Musik-Streaming-Dienste wie Amazon Music, Apple Music oder TIDAL werden derzeit noch nicht unterstützt. Im Rahmen des virtuell veranstalteten Battery Day 2020 hat Tesla-Chef Elon Musk nun jedoch eine Neuerung des Infotainment-Systems von Tesla angekündigt. So gab der CEO bekannt, dass man zukünftig auch den norwegischen Streaming-Dienst TIDAL in die Benutzeroberfläche integrieren werde.

Tesla-Hacker findet Hinweise auf Apple Music und TIDAL

Ein bekannter Tesla-Hacker, der unter dem Namen "Green" im Netz agiert, hat nun weitere Hinweise auf den Ausbau des Tesla Entertainment-Systems veröffentlicht. Wie das niederländische Auto-Magazin iCulture berichtet, hat "Green" in der aktuellen Software-Version 2020.48.26 Platzhalter für andere Musik-Streaming-Dienste als Spotify gefunden. Seinen Entdeckungen zufolge werden wohl bald auch Amazon Music, Audible und Apple Music Teil des Infotainment- Systems werden.

Dem Apple-Informationsmagazin Macerkopf zufolge arbeitet Tesla schon seit einiger Zeit an der Integration von Apple Music. Trotzdem ist die in dem neuen Software-Update verborgene Option noch nicht funktionsfähig. Am weitesten fortgeschritten ist laut "Green" aktuell der bereits angekündigte Streaming-Dienst TIDAL. Wann die genannten Musik-Streaming-Dienste auf der Benutzeroberfläche der Tesla-Kunden voll verfügbar sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com