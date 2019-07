Schwache Blase? Warum der nächtliche Gang zu Lasten der Wirtschaft geht

Wer nachts häufigen Harndrang verspürt, leidet unter Nykturie. Menschen, die darunter leiden, bringen sich nicht nur um erholsamen Schlaf, sondern verlieren unter Umständen auch ein Stück Lebensqualität. Und auch auf den Job kann nächtliches Wasserlassen einer Studie zufolge erhebliche Auswirkungen haben.

Welche Auswirkungen hat es auf die Wirtschaft, wenn man mehr als einmal in der Nacht aufstehen muss, um auf die Toilette zu gehen? Dieser Frage ging die Denkfabrik RAND Europe nach.

What does getting up more than once in the night to use the bathroom cost the economy?



We discuss the effects of #nocturia, a common condition that impacts #sleep quality and daytime fatigue: https://t.co/pImiv8tYm9