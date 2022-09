Wertvolle Erinnerungen: Elon Musks Ex-Freundin verkauft Erinnerungsstücke aus ihrer gemeinsamen Zeit

Romantische Erinnerungen zu verkaufen

Für Jennifer Gwynne, die mit dem heutigen Tesla-Chef Elon Musk während ihrer gemeinsamen Zeit an der University of Pennsylvania zusammen war, macht sich die alte Liebe nun bezahlt: Auf der Online-Auktions-Plattform RR Auction bietet sie einen Satz alter Fotos des Liebespaares sowie andere Erinnerungsstücke zum Verkauf an. Wie Fortune berichtet, finden sich unter den zur Auktion stehenden Stücken insgesamt 18 Fotos des jugendlichen Elon Musk, eine handgeschriebene Geburtstagskarte, sowie eine Goldkette, die der heutige Tech-Unternehmer seiner Verflossenen geschenkt hat.

Die Fotos zeigen Musk, wie er im Wohnheim der Universität mit Freunden herumalbert und mit Gwynne kuschelt. Die größte Aufmerksamkeit zieht bei der Auktion allerdings die goldene Halskette auf sich, in die ein Smaragd aus der sambischen Miene von Elon Musks Vater Errol eingearbeitet ist. Doch auch die handgeschriebene Geburtstagskarte ist heiß begehrt: In der Nacht des vergangenen Sonntags bewegte sich das höchste von insgesamt 23 Geboten Fortune zufolge bei einem Betrag von über 10.000 US-Dollar. Laut Geo News kamen Gwynne und Musk während des Semesters im Herbst 1994 zusammen und arbeiteten beide in dieser Zeit als Berater für Mitbewohner in ihrem Teil des Studentenwohnheims. Gwynne zufolge verband die beiden zwar eine innige Teenager-Romanze, allerdings sei Musk nicht der Typ dafür gewesen, seine Zuneigung allzu sehr in der Öffentlichkeit auszudrücken.

Gwynne: Elon Musk träumte schon immer groß

Wie Jennifer Gwynne in einem Interview mit The Independent verrät, schwelgte der heutige Tech-Unternehmer und Multimilliardär Elon Musk schon auf der Universität in den Visionen, die er heute in die Tat umsetzt. So habe er schon damals von Elektroautos und alternativen Antriebsmöglichkeiten gesprochen, so Gwynne. Musk sei schon damals fest davon überzeugt gewesen, dass E-Autos die Zukunft gehört und dass er selbst bei dieser Zukunftstechnologie ganz vorne mit dabei sein würde. Gwynne habe deshalb bereits 1994 gewusst, dass Musk erfolgreich werden würde - seine unerschütterliche Überzeugung und sein Selbstvertrauen seien in der Tat ansteckend gewesen.

The Independent zufolge möchte Gwynne mit dem Geld, das sie bei der Auktion mit dem Verkauf der Erinnerungsstücke einnimmt, die Studiengebühren ihres Stiefsohns übernehmen, um diesem ein College-Studium zu ermöglichen. Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass auf RR Auction Gegenstände versteigert werden, die mit berühmten Unternehmern zusammenhängen. So wurde auf der Plattform im August bereits der erste Apple-1-Prototyp des Apple-Gründers Steve Jobs für beinahe 680.000 US-Dollar verkauft.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images