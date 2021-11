Krypto, Sparplan und Spenden unter einem Hut: PayPal launcht neue "Super-App"

Nützliche neue Features

Wie der US-amerikanische Zahlungsdienstleister PayPal in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist ab sofort eine massiv aufgebesserte Version der App, eine "Super-App", für Nutzer erhältlich. Diese soll den Kunden als "zentrale Anlaufstelle" für die Verwaltung ihrer Ausgaben dienen. Hierzu gehört zum einen das sogenannte PayPal Generosity Network, welches bereits im November 2020 in den USA eingeführt und nun wegen der sehr positiven Resonanz auch in Deutschland verfügbar sein wird, wie Internet World berichtet. Das Feature ermöglicht das Erstellen von individuellen Spendenkampagnen, sowohl für sich selbst als auch für andere.

Zum anderen gibt es jetzt zum ersten Mal bei PayPal auch eine Chatfunktion für private Transaktionen. Von nun an können Nutzer, die an ein und derselben Geldsendung beteiligt sind, auf diesem Wege einfach miteinander kommunizieren, ohne die PayPal-App verlassen zu müssen.

Zentrale Verwaltung und bessere Zinsen obendrein

Mit dem sogenannten "Direct Deposit" möchte PayPal seinen Kunden einen zentralen Ort bieten, um sämtliche Rechnungszahlungen bequem und übersichtlich verwalten zu können. Die Bereitstellung dieser Funktion erfolgt über die Zusammenarbeit mit einem Bankpartner. In der neuen App werden auch Krypto-Käufe über eine integrierte Wallet möglich sein, was BTC Echo zufolge die Krypto-freundliche Einstellung des Unternehmens unterstreicht. Außerdem ist es von nun an innerhalb der Kategorie "Zahlungen" möglich, über den PayPal QR-Code sowohl zu bezahlen als auch wiederkehrende Zahlungen einzusehen, sowie die "Später bezahlen"-Optionen zu verwalten.

Darüber hinaus haben Kunden in Zukunft auch die Option, bei PayPal ein eigenes Sparkonto zu eröffnen. Dies wird laut Der Aktionär durch die Kooperation mit dem Finanzdienstleister Synchrony Financial ermöglicht. PayPal verspricht einen jährlichen Zinssatz von 0,4 Prozent, was um ein Vielfaches höher ist als der US-Durchschnitt, der bei gerade mal 0,06 Prozent liegt. Die Einrichtung des Kontos kann vollständig innerhalb der App vorgenommen werden. Besonders attraktiv: Eine Mindesteinlagensumme wird nicht vorgegeben und es fallen keinerlei Gebühren an.

