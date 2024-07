Personalisierung

Die AirPods Pro von Apple gehören zu den Bestsellern des Unternehmens. Die kabellosen Ohrstöpsel sind nicht nur eine ideale Ergänzung für das Apple-Ökosystem, sondern bieten auch eine Vielzahl von Funktionen, die viele Nutzer möglicherweise noch nicht entdeckt haben.

Werte in diesem Artikel

Stärken im Zusammenspiel mit anderen Apple-Produkten

Die AirPods Pro haben sich besonders in Verbindung mit anderen Apple-Produkten wie iPhones, iPads, Macs und der Apple Watch als funktionale kabellose Ohrstöpsel erwiesen. Sie verbinden sich nahtlos mit den Geräten, die man gerade verwendet, ohne dass man jedes Mal umständlich die Audioquelle in den Einstellungen auswählen muss. Obwohl die AirPods Pro bereits 2022 auf den Markt kamen und im Herbst 2023 ein kleines Hardware-Update erhielten, hat Apple immer wieder neue Funktionen per Update hinzugefügt. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer sind sich sicherlich der grundlegenden Funktionen bewusst, wie das Pausieren von Musik durch Tippen auf den AirPods-Stiel oder das Umschalten zwischen dem ANC- und Transparenzmodus durch langes Drücken auf den Stiel. Doch die AirPods haben noch viel mehr zu bieten, und viele dieser Funktionen sind weniger bekannt, aber dennoch äußerst praktisch.

Zusätzliche Einstellungsoptionen im Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum auf dem iPhone ist der schnellste Weg, um auf bestimmte Systemeinstellungen zuzugreifen. Neben der Lautstärkeregelung für die Audioausgabe kann man hier auch weitere Funktionen für die AirPods hinzufügen, die den Funktionsumfang erheblich erweitern. Um diese zusätzlichen Einstellungen zu erhalten, muss man zunächst die Hören-Option zum Kontrollzentrum hinzufügen. Dazu geht man in die Einstellungen, dann zum Kontrollzentrum, sucht nach "Hören" und tippt auf das Plus-Symbol. Nun wird ein neues Ohr-Icon in den Schnelleinstellungen angezeigt. Ein Tippen darauf führt zu vielen weiteren Optionen. Über das neue Icon werden vier Zusatzoptionen angezeigt. Ganz oben sieht man sowohl den Namen der verbundenen AirPods als auch die Akkuladung und den Kopfhörerpegel der aktuellen Wiedergabe sowie die Information, ob die Lautstärke für die Ohren noch gesund ist.

Hintergrundgeräusche für konzentriertes Arbeiten

Für jene, die etwa unerwünschte Geräusche überdecken, aber nicht gleich Musik oder Podcasts hören wollen, bietet Apple in den Einstellungen das Einspielen von Hintergrundgeräuschen an.

Diese Funktion findet man per Schnellzugriff auch im Kontrollzentrum oder in Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio & Visuelles. Bei den Hintergrundgeräuschen kann man aus verschiedenen Optionen wie Ozean, Regen, Fluss und anderen wählen. Ebenso lässt sich hier die Standardlautstärke der Geräusche festlegen.

Live-Mithören: AirPods als Hörhilfe

Kein adäquates Hörgerät, aber ein erster Schritt, die AirPods Pro zu Hörhilfen zu machen, ist das sogenannte Live-Mithören. Diese Option kann dabei helfen, einer Unterhaltung in lauten Umgebungen zu folgen oder gar eine Person am anderen Ende des Raums sprechen zu hören. Ebenso kann diese Funktion als eine Art Babyfon genutzt werden. Die Option lässt sich auch über den Button im Kontrollzentrum starten und beenden.

Personalisiertes 3D-Audio und gemeinsames Musikhören

Die AirPods Pro unterstützen zudem die Wiedergabe von räumlichem Sound, auch 3D-Audio genannt. Dies kann für ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis sorgen. Hierbei wird der Klang so wiedergegeben, dass er aus verschiedenen Richtungen zu kommen scheint.

Eine weitere Funktion, die Apple eingeführt hat, ist die Audiofreigabe. Diese ermöglicht es Nutzern, zwei Paar AirPods mit einem iPhone zu verbinden und gemeinsam Musik zu hören. So kann man die persönliche Lieblingsmusik mit Freunden teilen und ein gemeinsames Hörerlebnis genießen.

Firmware-Updates für kontinuierliche Verbesserungen

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Funktionen erhalten die AirPods regelmäßige Firmware-Updates von Apple, die neue Features, Verbesserungen der Leistung und Fehlerbehebungen mit sich bringen. Durch diese kontinuierlichen Updates bleiben die AirPods stets auf dem neuesten Stand und bieten den Nutzern eine optimale Erfahrung. Es lohnt sich daher, die AirPods regelmäßig zu aktualisieren, um von den neuesten Entwicklungen und Verbesserungen zu profitieren.

Redaktion finanzen.net