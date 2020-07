Deutscher Fußallnationalspieler investiert in Schokoriegel-Startup

Noch im vergangenen Oktober bezifferte das Protein-Schokoriegel-Startup Neoh aus Wien die Unternehmensbewertung auf 16 Millionen Euro. Diese soll nach einem stattlichen Investment und dem Einstieg Jonathan Tahs 20 Millionen Euro betragen. Dem Nationalspieler war das Investment ein sechsstelliger Betrag wert. Er selbst stehe dabei voll und ganz hinter den Produkten des Unternehmens, sowie hinter der Strategie und Vision, für die das Unternehmen einsteht.

Schokoriegel als Teil seines Ernährungsplans

Tah bestätigte, dass ihm dieses Investment leicht gefallen sei: "Um als Profisportler Leistung bringen zu können, spielt die Ernährung eine extrem wichtige Rolle. Die Rezeptur von Neoh mit nur einem Gramm Zucker und sehr vielen Proteinen ermöglicht es mir, meinen Ernährungsplan einzuhalten und dann Energie zu haben, wenn ich sie brauche." Zusätzlich schmecke der Riegel auch einfach lecker, gibt er zu. Ebenso die wirtschaftliche Perspektive mitsamt dem Gründerteam um Manuel Zeller und deren Unternehmensstrategie habe ihn überzeugt, dieses Investment einzugehen.

Das Unternehmen selbst beteuerte, Jonathan Tah würde ideal zu deren Unternehmensvision passen, Zucker komplett aus dem Naschregal zu drängen. Um dies zu erreichen, wird der Fußballprofi über seine Funktion als Investor hinaus auch als Testimonial für Neoh tätig sein. Ein dementsprechender Erfolg dürfte in beidseitigem Interesse liegen.

Deutschlandweit unter anderem bei Rewe und Müller erhältlich

Seit Anfang dieses Jahres werden die Schokoriegel Neohs im Sortiment von Rewe und Müller geführt, ebenso wie in ausgewählten Nutrition-Stores, Sportgeschäften oder Fitnessstudios. Auch auf den Onlineplattformen Amazon und vitafy.at sind die Produkte des österreichischen Startup zugänglich. Dort kann man sie bereits seit 2017 in allen Filialen von Spar, den Filialen der Post sowie den größten Tankstellenketten kaufen. Deutschland und Österreich sind nach wie vor das Hauptabsatzgebiet. Hier wird auch die Werbekampagne, in der Fußballprofi Jonathan Tah zu sehen sein wird, laufen. Doch auch in den USA kann das Unternehmen mittlerweile durchaus respektable Zahlen vorweisen, wo man im Geschäftsjahr einen Umsatz von zwei Mio. Euro erreichen möchte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ohmega1982 / Shutterstock.com