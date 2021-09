Alipay: Aldi Süd führt weitere Alternative für Bezahlungen ein

Zahlungsdienst aus China

Kunden haben mittlerweile mehr als nur eine Bezahloption zur Wahl. Wie viele deutsche Discounter, bietet auch Aldi Süd eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten an, die Einkäufe an der Kasse zu bezahlen. So auch das kontaktlose Bezahlen, das Aldi Süd 2015 eingeführt hat. Doch nun ermöglicht die Supermarktkette seinen Kunden neben dem Bezahlen mit Bargeld oder via Karte auch die Nutzung eines weiteren Bezahlsystems: Seit dem 31. August können Aldi-Kunden ihre Einkäufe mit dem Bezahlsystem Alipay bezahlen. Der Zahlungsdienst stammt aus China und gehört zur Alibaba Group. In China zählt Alipay bereits zu den beliebtesten Bezahl-Apps und dürfte in deutschen Supermärkten vor allem für Touristen aus China und Eigentümer von Smartphones ohne NFC-Technik interessant sein. Denn anders als die in Deutschland bekannten Zahlungsdienste funktioniert das chinesische Bezahlsystem vollkommen ohne Funkverbindung.

Zahlen via QR-Code

Damit Kunden mit Alipay zahlen können, müssen sie sich zunächst die App herunterladen und diese mit einer Kreditkarte verbinden. Im Unterschied zu anderen kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten erfolgt die Abwicklung des Bezahlvorgangs mithilfe eines QR-Codes. Dafür aktiviert das Kassen­per­sonal die entspre­chende Einstel­lung und der Kunde kann anschließend den QR-Code per Alipay-App scannen. Aus diesem Grund ist der Bezahldienst auch für Nutzer von Smart­phones ohne NFC-Chip praktisch. Denn anders als bei Google Pay oder Apple Pay wird die Transaktion via Alipay nur über den besagten Scan des QR-Codes ausgeführt. Die Alipay-App kann regulär im PlayStore von Google für Android-Smartphones oder im App Store von Apple für iPhones heruntergeladen werden.

