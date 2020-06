Sony-Aktie: PlayStation Days of Play 2020 - Auf diese Deals können sich PS-Fans freuen

Days of Play

Die Sony PlayStation "Days of Play" kehren auch im Jahr 2020 zurück und beglücken Gamer mit zahlreichen Rabattaktionen auf Spiele und Gaming-Hardware. Der Sommer-Sale läuft in diesem Jahr ab dem 25. Mai, dann werden bis zum 8. Juni immer wieder neue PlayStation 4 und PlayStation VR Spiele, sowie Zubehör zu attraktiven Preisen angeboten.

Die Angebote sind bei allen teilnehmenden Händlern zu finden, sowie dem PlayStation-Store. Amazon, Media Markt und Saturn gehören hierbei zu den populärsten Drittanbietern.

Schnelligkeit kann sich dieses Jahr lohnen, denn manche Angebote gelten nur für einen Tag, andere so lange der Vorrat reicht.

PlayStation Plus stark reduziert

Inzwischen ist es schon fast zur Tradition geworden, dass PlayStation-Fans auch bei den diesjährigen "Days of Play" ihre zwölfmonatige Mitgliedschaft für PS Plus und PlayStation Now mit einer Vergünstigung von 30 Prozent, also für 41,99 Euro, erwerben können.

PS Plus-Mitglieder erhalten jeden Monat zwei kostenlose Spiele für die PlayStation 4, zudem ist der Service notwendig, um Onlineinhalte bei allen Spielen nutzen zu können.

Bei PlayStation Now handelt es sich um eine Art Netflix für Videospiele, bei dem Abonnenten Zugriff auf eine stetig wachsende Spiele-Bibliothek haben.

Virtual Reality

Wer schon seit längerem damit liebäugelt in die virtuelle Realität des Gamings einzutauchen, sollte während der "Days of Play" zuschlagen. Zwei verschiedene PlayStation VR Bundles sind noch bis zum 8. Juni zu günstigen Konditionen zu erwerben.

Dabei unterscheidet Sony zwischen dem PlayStation VR Megapack 2 mit fünf Spielen und dem Einsteiger Bundle. Für 229,00 Euro anstatt der üblichen 319,00 Euro, ist das Megapack 2 auf Amazon erhältlich. In dem Pack enthalten ist die PS4-Kamera, die VR-Brille sowie eine Auswahl von Spielen.

Auch das Einsteiger Bundle ist bei Amazon mit 199,00 Euro deutlich günstiger. Üblicherweise kostet das Bundle bestehend aus Kamera, VR-Brille und dem Einsteigerspiel VR World 319,00 Euro.

PS4 Pro zum Einsteigerpreis

Auch für Gamer, die bisher noch nicht im Besitz einer PlayStation sind, ist in diesem Jahr ein attraktives Angebot dabei. Die PS4 Pro mit einem Terabyte Speicherkapazität inklusive sechs Spielen kann für 399,99 Euro bei Amazon bestellt werden, ein Rabatt von 30 Euro.

Anschließend lässt sich die private Spielesammlung noch dank stark rabattierter Spiele erweitern, so ist beispielsweise FIFA 20 aktuell für 29,99 Euro zu haben oder Assassin´s Creed Odyssey + Origins für ebenfalls 29,99 Euro.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sony Computer Entertainment Inc.