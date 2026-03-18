Rechtslage & Naturschutz

Der Frühlingsbeginn lockt viele Naturliebhaber zur Ernte des aromatischen Bärlauchs in die heimischen Wälder. Wer dabei aber die strengen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes missachtet, riskiert empfindliche finanzielle Sanktionen, die weit über den Wert des Bärlauchs hinausgehen.

Die Handstraußregelung als juristischer Gradmesser

Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen den Waldboden erreichen, verbreitet sich der charakteristische Knoblauchduft des Bärlauchs, der vor allem in Buchenwäldern hervorragend gedeiht. Viele Sammler sind sich jedoch nicht bewusst, dass die Entnahme von Wildpflanzen in Deutschland streng reglementiert ist. Die rechtliche Grundlage bildet hierbei der § 39 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), der die sogenannte Handstraußregelung definiert. Diese erlaubt, wie Dr. Philipp Hammerich auf der Seite von bußgeldkatalog.org schreibt, dass jeder Bürger, wild lebende Kräuter wie den Bärlauch an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf entnehmen darf. In der Praxis bedeutet dies, dass man bei einer Menge, die etwa einer Handvoll Blätter entspricht, rechtlich meist auf der sicheren Seite steht. Wer jedoch mit großen Körben oder gar Plastiktüten den Wald plündert, verlässt den geschützten Rahmen des Eigenbedarfs und benötigt, wie inFranken.de ergänzt, zwingend die Erlaubnis des Grundstückseigentümers oder der zuständigen Naturschutzbehörde.

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Wirtschaftliche Relevanz und gewerbliche Schranken

Die Beliebtheit des Wildgewächses als saisonale Zutat in Restaurants ist unumstritten. Doch während der Einzelhandel seine Ware aus kontrolliertem Anbau bezieht, ist die gewerbliche Nutzung von selbst gesammeltem Bärlauch ohne offizielle Genehmigung strikt untersagt. Für Restaurantbetreiber kann der Versuch, durch eigenmächtiges Sammeln Kosten zu sparen, in einem rechtlichen Fiasko enden. Das Gesetz unterscheidet klar zwischen der privaten Freude am Kochen und der kommerziellen Verwertung. Wer das Kraut ohne Genehmigung verkauft oder im eigenen Betrieb verarbeitet, muss mit Konsequenzen rechnen, die die Bilanz eines kleinen Unternehmens massiv belasten können, so bußgeldkatalog.org.

Regionale Verbote und drakonische Bußgelder

Besonders teuer wird es, wenn Sammler die Grenzen von Naturschutzgebieten, Nationalparks oder Flächennaturdenkmälern missachten, da das Pflücken dort grundsätzlich verboten ist. In Städten wie Leipzig, wo der Auwald eines der größten Bärlauch-Vorkommen Deutschlands beherbergt, werden Verstöße konsequent mit Beträgen von bis zu 2.500 Euro geahndet. Bundesweit können die Strafen, wie bußgeldkatalog.org schreibt, sogar bis zu 50.000 Euro betragen, wobei die exakte Höhe vom jeweiligen Bundesland und der Schwere des Verstoßes abhängt. Faktoren wie das Ausreißen ganzer Knollen oder das Sammeln in besonders geschützten Biotopen treiben das Strafmaß dabei in die Höhe.

Lebensgefahr durch botanische Verwechslungen

Neben den finanziellen Risiken birgt die Suche im Unterholz auch gesundheitliche Gefahren, die für den Laien oft schwer kalkulierbar sind. Bärlauch ähnelt optisch stark den hochgiftigen Maiglöckchen und der Herbstzeitlosen. Eine Verwechslung kann, wie Dr. Philipp Hammerich betont, schwerwiegende Folgen haben, die von Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung oder gar tödlichem Herzstillstand reichen. Da die Herbstzeitlose zu den giftigsten Pflanzen Europas zählt, kann bereits das bloße Berühren zu Vergiftungserscheinungen führen.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net