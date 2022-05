Apple ändert Ankaufspreise für Trade-In-Geräte

Anfang April hat Apple in den USA für eine Reihe bestimmter Geräte die Trade-In-Preise gesenkt. Dies berichteten MacRumors und iMore. Tatsächlich wurden die Preise für die von MacRumors genannten Modelle seither erneut geändert - und teilweise sogar angehoben.

Betroffen seien die folgenden Modelle: MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini iPad Pro, iPad Air, iPad, iPad mini, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE.

Nachdem die Ankaufspreise zunächst Anfang Mai offenbar gesenkt wurden, liegen sie Stand 11. Mai auf der Trade-In-Webseite angegebenen Preise teilweise über den von MacRumors genannten alten Preisen.

MacBook Pro: 1.010 US-Dollar (-340 US-Dollar)

MacBook Air: 410 US-Dollar (-80 US-Dollar)

MacBook: 230 US-Dollar (-85 US-Dollar)

iMac Pro: 1.510 US-Dollar (-625 US-Dollar)

iMac: 860 US-Dollar (-340 US-Dollar)

Mac Pro: 2.010 US-Dollar (-710 US-Dollar)

Mac mini: 460 US-Dollar (-140 US-Dollar)

iPad Pro: 695 US-Dollar (+15 US-Dollar)

iPad Air: 300 US-Dollar (-35 US-Dollar)

iPad: 200 US-Dollar (gleichbleibend)

iPad mini: 250 US-Dollar (+45 US-Dollar)

Apple Watch Series 6: 190 US-Dollar (+20 US-Dollar)

Apple Watch SE: 160 US-Dollar (+25 US-Dollar)

Apple Watch Series 5: 150 US-Dollar (+15 US-Dollar)

Apple Watch Series 4: 105 US-Dollar (gleichbleibend)

Apple Watch Series 3: 70 US-Dollar (gleichbleibend)

Apple Watch Series 2: nicht mehr eintauschbar (zuvor 20 US-Dollar)

Dabei handelt es sich um Höchstpreise. Wie Apple auf der Trade-In-Webseite erklärt, wird der Preis für jedes eingetauschte Gerät individuell berechnet - abhängig von Alter, Zustand und Konfigurierung. Geschätzt wird der Wert des Geräts entweder direkt im Apple Store oder beim Online-Trade-In im Voraus. Nachdem der Kunde sein Gerät an Apple geschickt hat, wird der Zustand abschließend überprüft und erst danach erhält er den Rabatt auf ein neues Gerät oder seinen Gutschein.

Nicht mehr ankaufbar: iPhone, iPad & Co. können auch zum kostenlosen Recycling eingeschickt werden

Nicht alle Geräte können eingetauscht werden, außerdem kann Apple den Ankauf immer ablehnen. Einen Nachweis dafür, das Gerät selbst gekauft zu haben, muss man nicht vorlegen - dafür ist jeder Kunde laut Apple-Website selbst dafür verantwortlich, alle Daten vom Gerät zu löschen.

Kunden können auch Geräte einsenden, wenn sie nicht mehr eingetauscht werden können. In diesem Fall recycelt Apple die Produkte kostenlos.

Auch andere Hersteller wie etwa Samsung oder Huawei bieten einen Trade-In-Service an. Die Ankaufspreise variieren zwischen den verschiedenen Händlern, ein kurzer Preisvergleich kann sich also lohnen. Und: Oft können Kunden nicht nur alte Geräte desselben Herstellers einsenden, sondern auch von anderen Herstellern produzierte Geräte. So kauft Apple etwa auch bestimmte Samsung-Geräte an.

