Menschen, die es bereits zu großem Erfolg gebracht haben, können eine Inspiration sein. Ernestine Siu vom US-Nachrichtenportal CNBC hat bereits mit einigen Selfmade-Millionären gesprochen und deren wichtigste Tipps gesammelt.

Jedem ist es möglich, erfolgreich zu sein

Jeder hat individuelle Stärken und Schwächen. Seine Stärken herauszuarbeiten und zu verbessern ist jedem möglich. Dabei müssen diese Stärken nichts mit der bisherigen beruflichen Laufbahn zu tun haben. So berichtet Siu von CNBC über Jason McGowan, Mitgründer der Kekskette Crumbl Cookies. Vor der Gründung des milliardenschweren Unternehmens war McGowan kein professioneller Bäcker, trotzdem konnte er ein Keks-Imperium aufbauen. "Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass wir über eine Milliarde Dollar Umsatz machen würden. […] Je älter ich werde und je mehr ich dieses Unternehmen aufbaue, desto mehr erkenne ich, dass alles, was wir tun, wirklich etwas ist, das jeder tun kann", erklärte McGowan gegenüber CNBC. Das beliebte Rezept entdeckten die Gründer durch Herumexperimentieren in ihrer Freizeit. Es braucht also nur eine Idee, welche mit Leidenschaft verfolgt wird.

Leidenschaft

"Wenn Sie ein Unternehmer sind und sich wirklich für das Produkt begeistern, das Sie entwickeln - nicht, weil Sie nur den Ruhm eines CEOs oder Gründers wollen, sondern weil Sie sich wirklich für das interessieren, woran Sie arbeiten - dann werden Sie auch die schwierigsten Tage überstehen", betonte Shawn Tsao, Mitbegründer des Essen-Lieferdienstes Caviar. Er habe sein Unternehmen damals gegründet, um sein Verlangen nach Sandwiches jederzeit stillen zu können. Neben Tsao seien auch andere Entrepreneure ihrer eigenen Leidenschaft nachgegangen und hätten ihre Unternehmen auf dieser aufgebaut.

Einfach machen

Das Motto des Sportschuhherstellers Nike, "Just do it", sollte man sich der Selfmade-Millionärin Anne Mahlum zufolge zu Herzen nehmen. Die Gründerin der New Yorker Fitness-Boutique-Kette Solidcore ist der Überzeugung, man müsse nur anfangen, dann würde sich der Erfolg schon irgendwann einstellen. Diese Meinung teilt auch Keks-Millionär McGowan: "Eine der wichtigsten Lehren, die ich aus der Gründung von Crumbl gezogen habe, ist, dass man einfach loslegen muss. Egal, ob man noch keinen Mixer oder kein Rezept für einen Keks hat, man fängt einfach an - man fängt an, Dinge zu tun, man fängt an, sich zu bewegen."

