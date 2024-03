Rente und Altersarmut

Hilfe bei Altersarmut: Grundsicherung für Rentner in Deutschland

18.03.24 03:56 Uhr

Wenn Menschen in Deutschland im Alter nicht ausreichend Rente zur Verfügung steht, dann haben sie die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Form der Grundsicherung zu beantragen. So will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Rentner ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

Immer mehr Menschen auf Grundsicherung angewiesen Mitte 2022 stellte das Statistische Bundesamt rückblickend fest, dass im Vorjahr etwa 589.000 Menschen die Grundsicherung bezogen, so steht es in einer Pressemitteilung von September 2022. Damit empfingen etwa 25.000 Menschen mehr diese Leistungen als noch im Jahr zuvor. Ende 2022, so das Bundesamt, waren es dann schon 660.000, also nochmal etwa 71.000 Menschen mehr. Ein gefährlicher Trend, doch für einige bleibt nur diese Möglichkeit, um über die Runden zu kommen. Voraussetzungen: So erhält man Grundsicherung Um den eigenen Anspruch auf Grundsicherung überprüfen zu lassen, müssen Betroffene einen Antrag beim Sozialamt einreichen. Im Antrag selbst müssen sie ihren Aufenthaltsort in Deutschland, sowie eine vorliegende Bedürftigkeit nachweisen. Wichtig ist hierbei, dass es Unterschiede in der Höhe der Grundsicherung, abhängig von der individuellen Situation des Antragsstellers, gibt. Alleinstehende etwa erhalten 503 Euro, während Ehe- oder Lebenspartner die gemeinsam wohnen pro Person 451 Euro Anspruch haben. Hinzu kommen dann auch andere Faktoren wie der Wohnort, bestehende Vermögen des Antragsstellers, sowie Informationen zu bisherigen Arbeitsverhältnissen. So unterscheiden sich etwa die Beträge für Beziehende aus teuren Großstädten zu denen von Menschen, die auf dem Land wohnen. Ebenfalls kann ein solcher Antrag abgelehnt werden, wenn ein Antragssteller nie gearbeitet hat, Vermögen besitzt, oder sein Vermögen in den vergangenen zehn Jahren verschenkt oder fahrlässig verloren hat. Start und Dauer der Grundsicherung Den Angaben der Deutschen Rentenversicherung zufolge beginnt die Grundsicherung immer mit dem ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wird. Wurde eine Antrag bewilligt, erfolgt die Zahlung für zwölf Monate und muss dann neu beantragt werden. Zudem merkt die Deutsche Rentenversicherung an, dass die Berechtigung erlischt, wenn man sich länger als vier Wochen am Stück im Ausland aufhält. Redaktion finanzen.net

