Satte Rabatte am Black Friday, Cyber Monday, Amazon Prime Day &.Co.: An diesen Tagen können Sie 2019 besonders Geld sparen

Schnäppchen am Black Friday

Das Jahr hat viele Höhepunkte für Rabatt-Fans zu bieten - der Black Friday 2019 gehört definitiv dazu. Mit ihm startet in den Vereinigten Staaten, am Freitag nach Thanksgiving, traditionell der Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Seit 2013 findet der Black Friday in größerem Rahmen auch in Deutschland statt. Ob Elektronik, Mode, Kosmetik oder Haushaltsartikel - einmal im Jahr finden Kunden in fast jeder Kategorie besonders günstige Angebote. Dieses Jahr findet das Schnäppchen-Event am 29. November statt. Neben dem Einkaufsbummel in der Stadt, finden Rabatt-Fans an diesem Tag auch viele Top-Deals bei großen Online-Händlern, wie Amazon, Media Markt , Saturn, eBay und vielen mehr.

Geld sparen am Singles Day

Obwohl der Singles Day in Deutschland bislang nicht besonders bekannt ist, ist er dennoch nicht zu verachten. Denn wer bisher den 11.11. nur mit dem Beginn der Karnevalssaison verbindet, der verpasst den chinesischen Feiertag, der mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Mitte November locken Online-Shops wie Amazon, Otto, H&M und viele weitere, mit speziellen Angeboten. Besonders auch kleine Händler, die bei den anderen Spar-Tagen zu kurz kamen, haben rund um den umkämpften Schnäppchenmarkt, die Chance wahrgenommen zu werden. Für Kunden ist der Singles Day ein Tag mehr, an dem sie beim Shoppen besonders Geld sparen können, besonders im Hinblick auf die Weihnachtssaison.

Angebote am Cyber Monday

Der Cyber Monday ist die Antwort der Online-Shops auf den traditionellen Black Friday und gehört mittlerweile auch in Deutschland zu den wichtigsten Verkaufsevents. Der Online-Shopping-Tag findet am 2. Dezember 2019 statt und bietet ebenfalls attraktive Spar-Deals. Amazon war in den letzten Jahren mit zahlreichen Schnäppchen vertreten und macht auch in diesem Jahr aus einem Spar-Event eine ganze Woche. Unter dem Namen "Cyber Monday Woche", bietet der Online-Riese ausgewählte Angebote im Countdown an.

Rabatte am Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day steht mit seinen Angeboten den beiden vorangegangenen Shopping-Events in nichts nach. Zu beachten ist dabei nur, dass die Rabatte lediglich für Prime-Kunden gelten. Alle anderen Kunden shoppen zu regulären Preisen. Jedoch bietet der Online-Riese an, das Abonnement 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet das Prime-Abo 69 Euro jährlich. Dieses Jahr veranstaltet Amazon sein Verkaufs-Event 48 Stunden lang. Termin für den Prime Day ist der 15. Juli und schon kurz nach Mitternacht beginnt der Verkaufsmarathon und zieht sich bis zum Ende des 16. Juli. Um bereits jetzt gute Angebote zu entdecken, kann man sich die "Amazon Prime Day"-Vorschau ansehen und schon im Vorfeld die besten Deals sowie Angebote im Auge behalten.

