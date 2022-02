Italienisches Designstudio entwickelt Air Yacht

Das italienische Designstudio Lazzarini aus Rom hat eine fliegende Yacht für Superreiche entwickelt. Anfang Januar dieses Jahres präsentierte das Designstudio das Konzept auf seiner Webseite. Die Yacht besteht aus zwei mit Helium gefüllten Ballons an den Außenseiten. Über vier Carbon-Brücken auf jeder Seite wird der Hauptteil in der Mitte mit den beiden äußeren Luftschiffen verbunden. Als Material sollen Karbonfasern verwendet werden. Die fliegende Yacht kann sowohl auf Land als auch auf Wasser landen. Der Rumpf ist als Aufenthaltsbereich vorgesehen. Neben einem acht Meter langen Swimmingpool und Panoramafenstern bietet die Air Yacht auch einen Hubschrauberlandeplatz.

Air Yacht kann bis 111 km/h schnell fliegen

Das Hauptdeck soll 80 Meter lang und zehn Meter breit sein. Die Luftschiffe dienen als Antriebskörper und haben eine Länge von 150 Metern und eine Breite von 80 Metern. In jedem der beiden Ballons befinden sich rund 200.000 Kubikmeter verdichtetes Heliumgas, welches zum Antrieb genutzt werden soll. Darüber hinaus befinden sich in den Ballons fünf Gästezimmer. Insgesamt sollen 22 Gäste auf der Yacht Platz finden. Im Flugbetrieb kann das Luft-Boot auf maximal 60 Knoten (111 km/h) beschleunigen. Dafür sorgen vier Propeller, die an der Außenseite der Ausleger befestigt sind. Dadurch kann das schwimmende Luftschiff für mehr als 48 Stunden in der Luft bleiben. Im Wasser liegt die Geschwindigkeit jedoch nur bei 5 Knoten (9 km/h). Auf den Ballons sollen außerdem Solarzellen angebracht werden, mit denen die Batterien des Schiffes aufgeladen werden können.

Designstudio setzt auf Nachhaltigkeit

Bei der Konstruktion stand für das Designstudio besonders die Nachhaltigkeit im Fokus. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung betonte, biete die Air Yacht eine Möglichkeit durch die Lüfte zu segeln ohne dabei zukunftsschädigende Emissionen zu verbieten. Die Air Yacht verbrennt kein Kerosin und erzeugt deshalb auch keine CO2-Emissionen. Lazzarini Design hat genaue Vorstellungen bezüglich der Zielgruppe. In seiner Mitteilung stellt das Unternehmen klar, dass die Erfindung nicht für touristische oder kommerzielle Zwecke gedacht sei. Es richte sich an Privatkunden, die eine Superyacht und ein revolutionäres Fluggerät in einem kaufen wollen.

Das Designstudio ist bekannt für teure und ausgefallene Kreationen. Beispiele für die extravaganten Designs sind die 127 Meter lange Superyacht in der Gestalt eines Schwans sowie eine 69 Meter lange Yacht mit einem Loch in der Mitte. Ob das Konzept der fliegenden Elektro-Yacht tatsächlich umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Gegenüber CNN nannte ein Sprecher von Lazzarini einen möglichen Kaufpreis von 550 Millionen Euro und eine Bauzeit von etwa fünf Jahren.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Songchai W / Shutterstock.com