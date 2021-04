So lässt sich mit "Merch by Amazon" Geld verdienen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.863,00 EUR

0,99% Charts

News

Analysen

Was ist Merch by Amazon?

Merch by Amazon ist ein von Amazon ins Leben gerufenes Format, womit (Privat-)Personen als Anbieter fungieren und selbstdesignte Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Sweatshirts oder Kapuzenpullover über Amazon verkaufen können. Nachdem das Format 2015 in den USA an den Start ging, ist es seit 2018 auch in Deutschland verfügbar. Wie eingangs bereits erwähnt, benötigen Anbieter kein eigenes Lager, keine eigene Produktionsstätte und nur wenig Startkapital, in manchen Fällen sogar gar keines. Wie das Portal "Shirt-Cartel.de" ausführt, arbeitet Merch by Amazon mit dem sogenannten Print-on-Demand-Verfahren. Das bedeutet, die Bedruckung eines Shirts erfolgt erst dann, sobald ein Kunde eine Bestellung des Shirts tätigt und wird auch vollständig von Amazon übernommen. Dadurch entstehen für die Anbieter keine Lagerhaltungskosten oder Vorleistungen für die Produktion. Wird keine Bestellung getätigt, wird auch nichts produziert und keine Kosten entstehen. Alle selbstgestalteten Produkte werden im Amazon-Sortiment gelistet und können mit dem schnellen "Prime-Versand" verschickt werden.

Was Merch by Amazon für Anbieter so lukrativ macht

Was Stars, Influencer und Personen des öffentlichen Lebens in den sozialen Medien für werbende Unternehmen bieten, wofür sie im Regelfall auch eine Bezahlung erhalten, bietet Amazon den Anbietern durch die Verkaufsplattform, die den Produkten zur Verfügung gestellt wird: Reichweite. Je höher die Reichweite, desto mehr Leute werden auf die Produkte aufmerksam und desto höher kann die Anzahl an potenziellen Käufern und Kunden ausfallen. Merch by Amazon erlaubt es den Anbietern, die Reichweite Amazons zu ihren eigenen Gunsten nutzen, wie auch "Shirt-Cartel.de" festhält. Allein in Deutschland sollen laut "T3n" über 17 Millionen Amazon Prime-Abos existieren. "T3n" schätzt, dass Amazon allein durch die Prime-Abos einen Einzugsbereich von mehr als 34 Millionen Menschen innerhalb Deutschlands vorweisen kann.

Geld verdienen mit Merch by Amazon

Natürlich sind die entgegengebrachten Leistungen Amazons nicht umsonst. Bei jeder ausgelösten Bestellung wird Amazon automatisch beteiligt und behält einen Teil der Einnahmen ein. Die Herausforderung, um mit Merch by Amazon ein erfolgreiches Online-Business zu etablieren, liegt laut Thomas Dahlmann, der selbst ein eigenes Online-Business betreibt, im Detail sowie insbesondere in der Gestaltung des Listings und der Recherche der aktuell interessanten Themen. Diese sollten den Nerv der Zeit treffen und häufig gesucht und gekauft werden. "Die Kunst ist es, gute Keywords und passende Nischen zu finden, die nicht schon zu umkämpft, aber auch noch groß genug sind, um Verkäufe zu erzielen", so Thomas Dahlmann.

Die Vorteile von Merch by Amazon mögen auf der einen Seite durchaus lukrativ erscheinen, auf der anderen Seite ist der Erfolg durchaus mit Aufwand verbunden, wie Unternehmer Lukas Mankow erklärt. Hierfür sind laut Lukas Mankow ausführliche Produktrecherchen, Analysen der verschiedenen Nischenbereiche, Einschätzungen und Prognosen zur Nachfragesituation sowie Analysen bezüglich der Wettbewerbssituation notwendig, um am Markt erfolgreich zu sein.

Wie viel Geld man mit Merch by Amazon verdienen kann, rechnet ein Bericht des Portals "Wirelesslife" vor. Der von Amazon voreingestellte Verkaufspreis für neue Shirts betrug zum Zeitpunkt des Berichts 18,49 Euro, wovon 3,37 Euro an den Anbieter gehen. Bei einem verkauften Shirt pro Tag macht das 101,10 Euro im Monat. Bei 5 täglich verkauften Shirts ergibt das 505,50 Euro und bei 10 verkauften Shirts pro Tag 1.011 Euro im Monat.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com