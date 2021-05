Play Something: Netflix führt neues Top-Feature ein

Eine große Auswahl bei Netflix - zu groß?

Eine neue Serie oder doch lieber einen Film aus Kindertagen? Viele Menschen tun sich schwer damit, zu entscheiden, was sie auf Netflix sehen wollen. Denn die Auswahl ist riesig und täglich kommen mehr Titel hinzu. Der Streamingdienst will seinen Nutzern die Entscheidung erleichtern und hat ein neues Feature eingefügt. Dieses funktioniert wie eine Art Shuffle-Modus, heißt "Play Something" und schlägt dem Nutzer personalisierte Titel vor. Die Auswahl wird aufgrund eines Algorithmus getroffen, der auf der eigenen Beobachtungsliste beruht. Einige Benutzer haben die Schaltfläche "Inhalt abspielen" in der Netflix-App bereits gefunden. Wenn Sie diese Taste drücken, spielt Netflix zufällige Episoden oder Filme im Netflix-Katalog ab.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, "yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune" pic.twitter.com/6WDJrmd7pG - Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Shuffle-Modus bei Netflix

Netflix testete die neue Funktion bereits in den vergangenen Wochen und machte das Feature erst jetzt für jeden Nutzer zugänglich. Zu finden ist die Funktion an zwei Stellen auf Netflix. Eine davon ist der Profilauswahlbildschirm. Die entsprechende Schaltfläche sollte unter dem entsprechenden Profilbild angezeigt werden, sodass die zufällige Wiedergabe direkt im Profil gestartet werden kann. In der Navigationsleiste links sollte nun zudem ein Symbol mit zwei gekreuzten Pfeilen unter dem Home-Button (Haus) angezeigt werden. Auch ein Klick auf dieses Symbol startet den Shuffle-Modus.

