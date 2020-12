PlayStation 5 mit Kinderkrankheiten - diese Probleme können auftreten

PS5 leidet unter Kinderkrankheiten

Die PlayStation 5, die neue Spielekonsole aus dem Hause Sony, ist seit einigen Wochen im Handel. Die Nachfrage nach der neuen Generation der Konsole war so groß, sodass innerhalb kürzester Zeit alle verfügbaren Geräte ausverkauft waren.

Auch mehrere Wochen nach dem Verkaufsstart der Konsole warten Händler sowie Verbraucher weiter auf Nachschub von Sony. Dass die PlayStation bis Weihnachten wieder verfügbar ist, scheint unwahrscheinlich.

Zu allem Ärger, der aufgrund der Lieferengpässe entsteht, berichten immer mehr Spieler, die eine PS5 ergattern konnten, von Performanceproblemen und Kinderkrankheiten.

Grafikprobleme

Wie einige Spieler via Twitter meldeten, tauchen bei diversen Spielen Grafikprobleme auf. Das Bild fängt an zu wackeln und zu blitzen, wodurch das Spielen so gut wie unmöglich wird.

Über Twitter erklärt Tom Warren von The Verge, womit der Fehler möglicherweise zusammenhängt: "Ich habe Berichte über die PS5-Artefakte/Abstürze gesehen. Das passiert normalerweise am PC, wenn man Dinge übertaktet. Wenn ihr das oder grüne Bildschirme seht, müsst ihre eure PS5 umtauschen."

In diesem Zusammenhang scheint es wohl Komplikationen mit der GPU der PlayStation zu geben.

Welche Probleme zum Verkaufsstart der PS5 ebenfalls bekannt sind und wie diese möglicherweise eigenständig behoben werden können, wird folgend erläutert.

Die PlayStation 5 ist zu laut

Spieler klagen darüber hinaus, über das sogenannte Spulenfiepen der PS5, wodurch sie viel lauter läuft als sie eigentlich sollte. Dabei gelte es zwischen einem Klackern beziehungsweise Brummen und einem Fiepen zu unterscheiden. Sei ersteres der Fall, empfehle es sich den Support von Sony zu kontaktieren, da es sich hierbei um einen schwerwiegenderen Fehler handeln könnte, wie Experten vom PC-Magazin GamePro erklären.

Trete lediglich ein Fiepen auf, werde die Hardware in der Regel nicht in Mitleidenschaft gezogen. Gegen dieses Spulenfiepen könne der Verbraucher selbst nichts machen, entsprechend sollte entweder auf ein Softwareupdate gewartet werden oder die PS5 müsse bei Sony eingetauscht werden.

Probleme mit dem Controller

Einige Nutzer der PS5 klagen auch darüber, dass der DualSense Controller in einigen Fällen Phantombewegungen ausführt, wie GamePro berichtet. Das heißt, im Spiel werden Aktionen ausgeführt, ohne dass der Spieler sie am Controller eingegeben hat. Dieses Phänomen nennt sich auch Drift-Problem. Auch hier sollte der Support kontaktiert werden.

Spiele Downloaden nicht

Bei diversen Nutzern tritt ein Problem beim Downloaden von Spielen auf. Hierbei gerät der Download in eine Endlosschleife und steckt in der Warteschlange fest oder dem Nutzer erscheint eine Fehlermeldung, schreibt das Technikmagazin IGN. Der Download lässt sich in diesem Fall nicht mehr neu starten.

Um das Problem zu beheben, sollen die Nutzer nach der Installation des neuen Softwareupdates die PS5 ‘Booten‘ (den Netzschalter sieben Sekunden drücken bis ein Piepen ertönt) und so den Sicherheitsmodus aktivieren. In diesem Zustand soll die Konsole ausgeschaltet werden. Nach dem Neustart sollte der Fehler behoben sein.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com