Die Kosten für Kfz-Versicherungen steigen kontinuierlich, beeinflusst durch Faktoren wie erhöhte Reparaturkosten und steigende Schadenssummen. Dennoch können Versicherungsnehmer durch gezielte Maßnahmen ihre Prämien erheblich reduzieren.

Zahlungsmodalitäten und Selbstbeteiligung

Die Art der Zahlungsweise hat direkten Einfluss auf die Höhe der Versicherungsprämie. Wer sich für eine jährliche statt für eine monatliche oder vierteljährliche Zahlungsweise entscheidet, kann laut ADAC bis zu fünf Prozent der Beitragssumme einsparen. Auch die Höhe der Selbstbeteiligung im Schadensfall beeinflusst die Prämie: Je höher der Eigenanteil, desto niedriger fallen die Versicherungsbeiträge aus. Empfohlen werden 150 Euro Selbstbeteiligung in der Teilkaskoversicherung und 300 Euro in der Vollkaskovariante.

Rabatte und Bonusprogramme

Zahlreiche Versicherer bieten spezielle Rabatte - etwa für bestimmte Berufsgruppen, Mitglieder von Automobilclubs oder beim Abschluss mehrerer Versicherungen beim gleichen Anbieter. Es lohnt sich daher, gezielt nach solchen Vergünstigungen zu fragen. Darüber hinaus ermöglichen moderne Telematik-Tarife Einsparungen von bis zu 30 Prozent. Dabei analysiert eine App das Fahrverhalten in Echtzeit und belohnt vorsichtige und vorausschauende Fahrweise mit niedrigeren Prämien. Zusätzlich lassen sich durch die Vereinbarung einer Werkstattbindung - also der Verpflichtung, Reparaturen in Partnerwerkstätten durchführen zu lassen - weitere Rabatte von bis zu 20 Prozent erzielen.

Fahrzeug und Fahrer

Nicht jedes Fahrzeug erfordert eine umfassende Vollkaskoversicherung. Gerade bei älteren Fahrzeugen kann eine Teilkaskoversicherung vollkommen ausreichen. Allianz Direct rät dazu, den gewählten Versicherungsumfang regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf anzupassen. Auch die angegebene jährliche Fahrleistung sollte realistisch eingeschätzt und regelmäßig aktualisiert werden, da sie sich unmittelbar auf die Beitragshöhe auswirkt. Ein weiterer Hebel zur Kostenreduktion ist die Begrenzung des Fahrerkreises: Je mehr Personen das Fahrzeug nutzen dürfen, desto höher ist das Risiko - und entsprechend auch die Versicherungsprämie. Der ADAC empfiehlt daher, den Fahrerkreis möglichst klein zu halten.

