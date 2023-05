Aldi wieder Nummer 1 - Deutschlands beliebtester Supermarkt

Die MDR Media GmbH veröffentlicht regelmäßig eine Studie über das Einkaufsverhalten und die beliebtesten Einkaufsmärkte in Mittel- und Gesamtdeutschland. In der mittlerweile 13. Ausgabe der Mitteldeutschen Marktstudie wurden dafür im Jahr 2022 insgesamt 5.000 Bundesbürger in Mitteldeutschland und 1.000 Kunden in Gesamtdeutschland befragt.

Aldi ist beliebtester Supermarkt in Gesamtdeutschland

Die Ergebnisse der Studie unterscheiden sich in vielen Bereichen grundlegend von den vergangenen Jahren - das ist angesichts der mit der Inflation stark gestiegenen Preise keine Überraschung. MDR Media zitiert Sören Schiller, Geschäftsführer des mit der Durchführung beauftragen Erfurter Forschungsinstituts IMK, dazu wie folgt: "Es beginnt damit, dass man sich weniger besondere Lebensmittel gönnt. Es wird aber auch weniger weggeworfen, stärker auf regionale Marken ausgewichen oder insgesamt weniger eingekauft." Passend dazu gaben 40 Prozent der Befragten an, sich seltener besondere Lebensmittel zu gönnen, 37 Prozent werfen weniger Lebensmittel weg und überschreiten dafür eher das Haltbarkeitsdatum, 28 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen sogar insgesamt weniger Lebensmittel ein und 14 Prozent der Befragten machen eigenen Angaben zufolge Qualitätsabstriche. Entsprechend gewinnt bei der Mitteldeutschen Marktstudie 2022 Aldi als Lebensmitteldiscounter mit vergleichsweise niedrigen Preisen wieder den ersten Platz im Ranking der beliebtesten Supermärkte in Deutschland: Hier kaufen 32 der Befragten regelmäßig ein. 31 Prozent der Befragten aus Gesamtdeutschland kaufen außerdem regelmäßig bei Edeka ein, je 28 Prozent gehen regelmäßig zu Lidl und Rewe und 23 Prozent machen ihren Wocheneinkauf in der Regel bei Kaufland.

Kaufland, Netto und Rewe belegen Spitzenpositionen in Mitteldeutschland

Betrachtet man dagegen die beliebtesten Einkaufsmärkte in Mitteldeutschland, ergibt sich ein leicht abgewandeltes Bild: Hier gehen 38 Prozent der Befragten regelmäßig bei Kaufland einkaufen, je 27 Prozent gehen regelmäßig zu Netto und Rewe, 25 Prozent machen ihren Wocheneinkauf oft bei Edeka und 21 Prozent gehen meistens zu Lidl. Obwohl sich in Mitteldeutschland die Beliebtheit der einzelnen Supermärkte von ihrer Beliebtheit in Gesamtdeutschland unterscheidet, tendieren auch hier die Befragten zu günstigeren Lebensmitteln. Insgesamt geben die mitteldeutschen Verbraucherinnen und Verbraucher durchschnittlich jede Woche 47 Euro pro Person für Lebensmittel aus, in Gesamtdeutschland sind es 49 Euro. In Mitteldeutschland achten 12 Prozent mehr Menschen auf Aktionen, Sonderangebote und Rabatte als noch im Vorjahr. Weiter geben weniger Befragte an, das zu kaufen, was ihnen schmeckt - dafür achten neun Prozent mehr Befragte aus Mitteldeutschland auf das Preisschild und acht Prozent weniger auf die Qualität als noch bei der Befragung im Jahr 2021. 64 Prozent der Befragten aus Mitteldeutschland gaben an, Treuepunkte zu sammeln und an Bonus-Programmen teilzunehmen - bei der letzten Umfrage 2021 waren es noch 52 Prozent.

