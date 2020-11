Neue Nummer 1 - Deutschlands beliebtester Supermarkt

Auch in diesem Jahr hat die MDR Media GmbH wieder eine Studie über das Einkaufsverhalten und die beliebtesten Einkaufsmärkte in Mittel- und Gesamtdeutschland veröffentlicht. In der mittlerweile 11. Ausgabe der Mitteldeutschen Marktstudie wurden dafür im Jahr 2020 insgesamt 5.000 Bundesbürger in Mitteldeutschland und 1.000 Kunden in Gesamtdeutschland befragt.

Edeka ist beliebtester Supermarkt in Gesamtdeutschland

Die Ergebnisse der Studie unterscheiden sich in vielen Bereichen grundlegend von den vergangenen Jahren. Größte Überraschung: Der Lebensmitteldiscounter Aldi belegt in diesem Jahr nicht Platz eins der beliebtesten Supermärkte in Gesamtdeutschland. Den Spitzenplatz besetzt bei der bundesweiten Betrachtung in 2020 stattdessen mit 35 Prozent der Stimmen zum ersten Mal der Supermarkt Edeka; erst dahinter folgt Aldi mit 33 Prozent der abgegebenen Stimmen. Platz drei, vier und fünf belegen in Deutschland Lidl, Rewe und Kaufland.

Kaufland, Netto und Edeka belegen Spitzenposition in Mitteldeutschland

Betrachtet man dagegen die beliebtesten Einkaufsmärkte in Mitteldeutschland, ergibt sich ein leicht abgewandeltes Bild: Auch hier verschlechtert sich die Platzierung von Aldi im Ranking von vier auf sechs; die führenden drei Positionen besetzen der Reihe nach Kaufland, Netto und der bundesweite Sieger Edeka. Laut Presseberichten der MDR Media GmbH ist dabei die Nähe des Arbeits- und Wohnortes Hauptentscheidungskriterium bei der Wahl des Supermarktes. Auch der Preis und die Regionalität der Produkte spielt für die mitteldeutschen Kunden eine größere Rolle als im Rest von Deutschland. 50 Prozent der Befragten gaben außerdem an, auf Bonusprogramme, Kundenkarten und Treuepunkte Wert zu legen.

Freitag ist Haupteinkaufstag

Weiterhin zeigen Ergebnisse der Studie, dass der Freitag sowohl in Mitteldeutschland als auch in Gesamtdeutschland Haupteinkaufstag der Kunden ist. Vier von zehn Kunden haben jedoch laut eigenen Angaben keinen festen Einkaufstag. Außerdem gaben 34 bzw. 42 Prozent der Befragten aus Mitteldeutschland und Deutschland an, während der Corona-Krise ein verändertes Einkaufsverhalten an sich selbst zu beobachten. So kaufen die Kunden Berichten der MDR Media zufolge in Zeiten der Pandemie meist preisbewusster und in größeren Mengen ein.

Nachhaltigkeitsbestrebungen in Deutschland wachsen

Auch in Sachen Nachhaltigkeit hat sich die Einstellung der Kunden in Deutschland deutlich gewandelt. So achten deutsche Konsumenten im Jahr 2020 verstärkt darauf, weniger Nahrungsmittel wegzuschmeißen und vermehrt regionale und saisonale Produkte zu konsumieren. Mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verbinden die Deutschen laut MDR dabei kurze Transportwege, Tierwohl, umweltfreundliche Produktion und das Einsparen von Verpackungsmaterialien.

Ältere Generation legt mehr Wert auf Nachhaltigkeit

Ältere Menschen legen den Ergebnissen der Studie zufolge mehr Wert auf Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf als die jüngere Generation. "Bewusster Einkauf und Konsum nehmen mit dem Alter zu und zwar im ganzen Land", erklärt Sören Schiller, Geschäftsführer des Instituts für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK). Den von der IMK veröffentlichten Studienergebnissen zufolge werfen in Mitteldeutschland 89 Prozent der 60- bis 69-jährigen nur selten Lebensmittel weg; im Vergleich sind das bei den 18- bis 29-jährigen nur 58 Prozent. Auch bei der Wahl der Einkaufsprodukte gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen. So geben 30 Prozent der Angehörigen der jüngeren Bevölkerungsschicht an, saisonale Produkte zu bevorzugen, wohingegen bei den Älteren mehr als doppelt so viele, rund 62 Prozent, nach eigenen Angaben Wert auf die Saison der Lebensmittel legen.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

