"Always On": Darf der Chef seine Mitarbeiter zur Nutzung von WhatsApp zwingen?

WhatsApp lässt die Grenze zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen

Seitdem WhatsApp durch Features wie dem Versenden von Dokumenten erweitert und damit auch für Unternehmen interessanter wurde, integrieren immer mehr Arbeitgeber die beliebte Messenger-App als viel genutztes Tool in ihren Geschäftsalltag, wie chip.de berichtet. Doch obwohl sich WhatsApp durch das Update nun auch dazu eignet, bei betrieblichen Abläufen verwendet zu werden, hat das Ganze doch auch eine Kehrseite. Denn dass man über die App Dokumente verschicken kann, bedeutet auch, dass Vorgesetzte ihren Mitarbeitern zu jeder Zeit problemlos über das Handy Arbeitsunterlagen zukommen lassen können. Damit trägt die Nutzung von WhatsApp stark zu dem Trend der ständigen Erreichbarkeit von Angestellten bei.

Oliver Suchy vom Deutschen Gewerkschaftsbund gab gegenüber Focus Online an, dass er davon abrate, sich über Kommunikationswege wie WhatsApp der ständigen Erreichbarkeit auszusetzen. Angestellte sollten sich genau überlegen, inwieweit sie dazu bereit sind, mit ihren Vorgesetzten und Kollegen digital zu kommunizieren, so Suchy. Ihm zufolge gehe die Entwicklung ohnehin stark dahin, dass Mitarbeiter immer mehr auch am Abend und Wochenende verfügbar sein müssen und dass die Verfügbarkeit immer mehr ausgedehnt werde.

Hat man ein Recht auf Nichterreichbarkeit?

Wann man als Mitarbeiter bei einem Unternehmen verfügbar zu sein hat und wann nicht, regeln in erster Linie das Arbeitsgesetz und konkrete Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Hierin mit einbegriffen sind auch die Kommunikationswege, über die die Angestellten erreichbar sein müssen, sprich WhatsApp und Ähnliches. Entscheidend ist, dass sich der Zwang, erreichbar zu sein, lediglich auf die vereinbarten Arbeitszeiten beschränkt, da eine gesetzliche Verpflichtung zur Erreichbarkeit von Arbeitnehmern "rund um die Uhr" im deutschen Recht laut Bird & Bird nicht besteht. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gab Focus Online gegenüber an, dass die ständige Erreichbarkeit und sogar unentgeltliche Arbeit in der Freizeit ohnehin auf dem Vormarsch seien. Der Gebrauch eines Tools wie WhatsApp in einem Unternehmen hat das Potential, diese Entwicklung deutlich zu verstärken.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

