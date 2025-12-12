Steuer-Software

Mit einfachELSTERplus will die Finanzverwaltung das leidige Thema Steuererklärung entschlacken. Doch hinter dem unkomplizierten Äußeren steckt auch ein strenger Rahmen, der nicht für alle passt.

Ein neuer Versuch, die Steuer einfacher zu machen

Mit einfachELSTERplus geht die Steuerverwaltung einen neuen Weg. Schluss mit Formularen, kryptischen Begriffen und stundenlangem Ausfüllen: Die Anwendung ist bewusst simpel gehalten und richtet sich an Menschen, deren steuerliche Verhältnisse überschaubar sind. Seit Juli 2025 ist der Dienst offiziell verfügbar und soll laut dem Finanzministerium Baden-Württemberg in vielen Fällen in nur wenigen Minuten erledigt sein.

Wen das neue Tool entlasten soll

einfachELSTERplus funktioniert nur, wenn das eigene Einkommen ausschließlich aus nicht selbstständiger Arbeit stammt. Wer ledig ist, keine Kinder hat und weder eine zweite Beschäftigung noch Mieteinnahmen oder selbstständige Nebeneinkünfte bezieht, passt in das Raster. Auch einfache Kapitalerträge sind erlaubt, allerdings nur, wenn sie pauschal versteuert wurden. Sobald die Situation komplexer wird, etwa bei einer Ehe, einer zweiten Tätigkeit, Vermietung oder bei selbstständiger Arbeit, endet die Eignung. Die Finanzverwaltung in Hessen beschreibt das Angebot daher auch als gezielte Lösung für einfache Fälle, die ohne größeren Aufwand digital abgewickelt werden können.

Einfach und schnell

Wer in das vorgesehene Profil passt, bekommt mit einfachELSTERplus ein unkompliziertes Werkzeug an die Hand. Die Nutzerführung ist klar strukturiert. Statt Fachbegriffe und Steuerparagrafen gibt es verständliche Fragen und in vielen Fällen sind die wichtigsten Daten, etwa zur Lohnsteuer, bereits vorausgefüllt. Die Anwendung kostet nichts und ist damit auch für Menschen attraktiv, die keine Steuer-Software kaufen wollen. Auf dem offiziellen ELSTER-Portal heißt es, das Angebot wurde für "Menschen entwickelt, die sich nicht täglich mit Steuerfragen beschäftigen möchten, sondern einfach, schnell und sicher ans Ziel kommen wollen" - das System nehme einen an die Hand und führe Schritt für Schritt durch die Erklärung.

Schnell an Grenzen

Sobald es darum geht, Werbungskosten über die Pauschale hinaus geltend zu machen, Sonderausgaben einzutragen oder Einkünfte aus Kapitalanlagen oberhalb des Sparerpauschbetrags zu versteuern, stößt einfachELSTERplus an seine Grenzen. Auch wer steuerlich optimieren will, etwa mit einer Günstigerprüfung, wird hier nicht weiterkommen. Dennoch heißt es auf der offiziellen Website, dass sich die Funktionen in der Zukunft erweitern werden.

So funktioniert der Einstieg

Der Zugang läuft über die Website. Für die Registrierung sind Steuer-ID und Geburtsdatum notwendig. Danach verschickt das Finanzamt einen Zugangscode per Post. Sobald dieser vorliegt, kann die Erklärung am Computer oder Tablet ausgefüllt und elektronisch abgeschickt werden. Wer den elektronischen Steuerdaten (eDaten) bereits zugestimmt hat, kann ganz einfach die Daten abrufen lassen, welche dem Finanzamt bereits vorliegen, wie etwa Lohnsteuerbescheinigungen oder Versicherungen. ELSTER trägt diese dann automatisch in die Erklärung ein. Weitere Felder und Anlagen werden Schritt für Schritt durch verständliche Fragen abgearbeitet.

