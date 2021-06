Tesla Solar Roof: So viel kann man mit Musks Solarziegeln tatsächlich sparen

Aktien in diesem Artikel Tesla 571,00 EUR

Solarpaneele zwölfmal günstiger

Tesla-Chef Elon Musk ist sich sicher, dass er mithilfe seiner Solar-Dachziegel künftig die durchschnittlichen Kosten für Solarsysteme noch weiter senken wird, auch wenn der Preis für Solaranlagen innerhalb der letzten Jahrzehnte schon massiv gefallen ist. Denn im Jahr 2010 waren Solarpanele in den Vereinigten Staaten noch zwölfmal teurer als sie es heute sind. Dies berichtet die Elektromobilitäts- und Energie-Nachrichtenwebsite CleanTechnica, die bei Tesla-CEO Musk nachgefragt hat, wie er sein ambitioniertes Ziel erreichen will.

Die Kosten für ein Solarsystem

CleanTechnica hat sich die aktuellen Kosten für Solarsysteme angeschaut und diese mit den Preisen für das System von Tesla verglichen. Demnach liegen die aktuellen Kosten für ein Solarsystem auf dem Hausdach, inklusive der Installationskosten und den Betriebskosten, bei durchschnittlich 2,19 US-Dollar/Watt. Das entspricht rund 1,85 Euro/Watt. Tesla hingegen bietet seine Solarenergie auf dem Dach für gerade einmal 1,49 US-Dollar/Watt, also rund 1,26 Euro/Watt an. Die Preise hat CleanTechnica dabei jeweils auf Grundlage der US-Steuergutschrift für Solarstrom ermittelt, die 26 Prozent der Kosten des Systems ausmacht.

Sparen mit Teslas Solarziegeln

Das Angebot von Tesla liegt 59 Cent unter den durchschnittlichen Preisen. Somit können Besitzer der Solarziegel bei einem 6-kW-System umgerechnet rund 3.540 Euro sparen. Bei einem 10-kW-System liegt die Ersparnis sogar bei stolzen 5.900 Euro. Laut CleanTechnicas Chefredakteur Zachary Shahan sind es verschiedene Faktoren, von denen Tesla profitiert, um die hauseigene Solarlösung zu diesem Preis anbieten zu können. Dabei trägt sogar die Beliebtheit als Marke dazu bei. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern verzichtet Tesla fast gänzlich auf Marketing und investiert das gesparte Geld in die Entwicklung und den Vertrieb von Technologien wie der Solarenergiesysteme. Hinzu kommt eine starke Internetpräsenz. So findet ein Großteil des Informationsflusses über das beliebte Twitter-Profil von Elon Musk statt, der seinen Followern regelmäßige Updates und Insights bietet. So hat ein Post über das firmeneigene Solarprogramm oftmals einen Anstieg der Verkäufe zur Folge.

Die Kostenstruktur der Solarsysteme

Elon Musk erklärte der Elektromobilitäts- und Energie-Nachrichtenwebsite auch die Kostenstruktur von Teslas Solarsystemen:

"Die Kosten für ein Solarpanel betragen nur ~50 Cent/Watt. Montagehardware, Wechselrichter und Verkabelung kosten ~25 Cent/Watt. Die Installation kostet ~50 Cent/Watt, abhängig von der Systemgröße. Die anderen Solarunternehmen geben viel Geld für Verkaufspersonal, Werbung und komplexe Finanzierungsinstrumente aus. Wir nicht."

Somit gewinnt man einen Eindruck, wie es Tesla möglich ist, die Konkurrenz preislich zu unterbieten. Denn während sich die Ausgaben für die Hardware auf ungefähr 0,75 US-Dollar belaufen, kostet die Installation lediglich rund 0,50 US-Dollar. Mit dem Rest der insgesamt 1,49 US-Dollar lassen sich die weichen Kostenfaktoren abdecken und ein Profit erzielen.

Isabell Tonnius / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com