NASDAQ Apple-Aktie: Dieses Gerät ermöglicht private Telefonate mit Apple AirPods - kurioser Look inklusive

Bloxvox 2.0

Apples AirPods sind bei den Verbrauchern eingeschlagen wie eine Bombe und haben sich seit ihrer Veröffentlichung zum Verkaufsschlager entwickelt. Der iKonzern generiert mit den kabellosen Kopfhörern mehr Umsatz, als HTC mit seiner gesamten Produktpalette, wie der Bloomberg-Kolumnist Tim Culpan via Twitter berichtet. Da wundert es kaum, dass Drittanbieter ebenfalls versuchen, aus den AirPods Profit zu schlagen.

Bei Bloxvox handelt es sich um ein Gadget, welches Telefongespräche, die über die AirPods geführt werden, gegenüber der Umgebung stumm schalten soll. Es verspricht, die Lautstärke der Umgebung zu dämmen und gleichzeitig die Privatsphäre des Telefonierenden zu wahren.

Bloxvox brachte bereits für die regulären, kabelgebundenen Kopfhörer von Apple eine Version seines Gadgets auf den Markt. Jetzt folgt ein überarbeitetes Produkt - exklusiv für die AirPods.

Private Telefonate dank Bloxvox

Bei dem Gerät handelt es sich im Prinzip um eine Maske, welche man bei Telefonaten an den Mund drückt. Hierdurch soll die Stimme des Telefonierenden für die Außenwelt verstummen. Am anderen Ende der Konversation soll die Stimme des Gesprächspartners dennoch glasklar und ohne störende Umgebungsgeräusche ankommen, so der Hersteller.

Die neue Version des Gerätes ist speziell für die Apple AirPods konzipiert und funktioniert dementsprechend mit ihnen am besten. Der Benutzer behält bei der Anwendung einen Kopfhörer im Ohr, den zweiten steckt er in den Bloxvox. Dort fungiert dieser letztendlich als Mikrofon, während der andere Kopfhörer ausschließlich als Hörmuschel genutzt wird.

Massenbestellungen lohnen sich

Ob die Tech-Welt dieses Gadgets unbedingt benötigt, sei dahingestellt. Bei Interesse kann der Bloxvox jedoch für 29,99 US-Dollar, umgerechnet circa 27 Euro, erworben werden.

Wer den Bloxvox in mindestens 2.000-facher Ausführung bestellt - zum Beispiel für die Mitarbeiter seiner Firma -, kann den Bloxvox individualisieren und mit einem Logo oder ähnlichem versehen lassen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com