Gigafactory Berlin-Brandenburg: So gut sind die Gehälter für Angestellte des neuen Tesla-Werks

Musk ruft Bewerber via Twitter auf

‘Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!!’ lautet ein Beitrag, den Tesla CEO Elon Musk am 10. September via Twitter teilte. Damit ruft er potenzielle Arbeitnehmer auf, sich für eine Anstellungen seines neuen Tesla-Werks in der Brandenburgischen Gemeinde Grünheide zu bewerben. Rund 7.000 offene Stellen hält die Fertigungsanlage bereit - vorerst. Insgesamt bietet der Betrieb laut Tesla-Firmenwebsite Kapazitäten für rund 12.000 Mitarbeiter, die bis 2022 eingestellt werden sollen. Schon im Juli 2021 soll die Produktion von wöchentlich 10.000 Elektrofahrzeugen des Model Y beginnen - so LR Online.

Gute Chancen für Langzeitarbeitslose

Bei der Betrachtung der Gehälter staunte selbst Jochem Freyer, Chef der Arbeitsagentur Frankfurt an der Oder, nicht schlecht. 2.700 Euro brutto wurden als Einstiegsgehalt in der niedrigsten Lohnklasse angesetzt - ein Tesla-Statement, zudem er sich folgendermaßen gegenüber der Berliner Zeitung äußert: "Die Bezahlung ist einfach mal ein Kracher für diese Ebene." Neben regulären Arbeitssuchenden räumt Tesla auch Langzeitarbeitslosen gute Chancen ein, wenn es um Anstellungen in den Betrieben geht. Wie Freyer gegenüber dem Handelsblatt bestätigt, ist es für Tesla "kein No-Go, jemanden einzustellen, der schon längere Zeit ohne Job war oder keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Das ist ein Statement, das von vielen anderen Unternehmen nicht kommt".

Mitarbeiter-Recruiting

Wie Freyer weiterhin gegenüber der Berliner Zeitung erklärt, arbeite Tesla engmaschig mit der Arbeitsagentur zusammen, um neben der Klärung der Gehaltsstrukturen auch geeignete Mitarbeiter für die Rund 200 Stellenprofile zu akquirieren. Laut Tesla-Firmenwebsite sollen nämlich vorwiegend Bewerber aus der Region eingestellt werden - ein Vorhaben, das auch Freyer für durchaus realistisch erachtet. Gesucht werden dabei "Fach- und Führungskräfte genauso wie Quereinsteiger für die unterschiedlichsten Produktionsbereiche wie das Presswerk, die Gießerei, die Lackiererei, die Montage oder die Qualitätskontrolle. Gebraucht werden auch Verwaltungsmitarbeiter, im Personalwesen oder im Kundenservice", wie er gegenüber der Berliner Zeitung ausführt. Laut Freyer könne jeder mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung mit einem Einstiegsgehalt von 3.500 Euro brutto rechnen. Wichtig sind dabei jedoch gute Sprachkenntnisse: Fließendes Deutsch und sehr gutes Englisch werden beispielsweise bei Bewerbern für Führungspositionen vorausgesetzt, es seien auch bereits einige Führungskräfte an Bord.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, betto rodrigues / Shutterstock.com