Spritpreise: Wieso E10 plötzlich genauso viel kostet wie Super

Lange Zeit war der Biosprit die günstigere Benzinalternative. Nun aber ist E10 plötzlich genauso teuer wie Super (E5). Hintergrund ist das jüngst in Kraft getretene "Bundes-Immissionsschutzgesetz", das die Senkung der Treibhausgase zum Ziel hat. Im Rahmen des Gesetzes soll geregelt werden, dass Öl -Unternehmen eine höhere Biokraftstoffquote erfüllen müssen.

Mindestens sechs Prozent der gesamten, von den entsprechenden Unternehmen in Verkehr gebrachten Kraftstoffe müssen künftig Biokraftstoffe sein. Der Anteil des sogenannten "Bioethanol" liegt im Super E5 bei fünf Prozent. Im E10 beträgt dieser zehn Prozent. Wie Stefan Walter, Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe), gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung äußerte, ließe die gesetzliche Erhöhung der Vorgabe auf sechs Prozent die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Kraftstoffbeimischungen steigen. Durch die stärkere Nachfrage komme es wiederum zu höheren Preisen, die sich bei E10 aufgrund der enthaltenen höheren Biokraftstoffmenge stärker auswirken. Das Ausmaß des aktuellen Preisanstieges überrasche Walter allerdings.

Zum Schutz der Umwelt?

Laut ADAC lässt sich die Ursache für die Preisangleichung der beiden Sorten "derzeit nicht klar identifizieren", wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Wie eine Sprecherin gegenüber Focus äußerte, könnte auch eine strategische Preissetzung einiger Mineralölkonzerne der Grund sein. Der Verband sieht dies allerdings kritisch und fordert eine erneute Preissenkung des E10. Besonders im Hinblick auf Klimamaßnahmen sei "eine verstärkte Nutzung von Super E10 in Deutschland sinnvoll und wünschenswert", wie es in dem Statement weiter heißt. "Der Wegfall eines Preisvorteils für Super E10 ist dabei klar kontraproduktiv."

Von der Preissteigerung sind jedoch nicht alle Tankstellen gleichermaßen betroffen. Wer die höheren Kosten für E10 nicht bezahlen möchte, kann die aktuellen Benzinpreise in Internetportalen recherchieren und Standorte mit den üblichen Preisen ermitteln.

