Instagram Reels startet in den USA - Kampfansage in Richtung TikTok

Instagram Reels starten in den USA

Mit der globalen Veröffentlichung des neuen Instagram Features ‘Reels‘ startet Facebook einen weiteren Angriff gegen die Videoplattform TikTok von ByteDance. Die neue Funktion zum Erstellen von 15-sekündigen Videos auf Instagram ist weltweit in mehr als 90 Staaten einsatzbereit und nun auch in den USA verfügbar, nachdem Reels bereits seit November in Brasilien getestet wurde.

Das kürzlich eingeführte Feature kann als direkte Kampfansage in Richtung des chinesischen Konkurrenten TikTok von interpretiert werden. Die Funktion erlaubt es, innerhalb der Instagram-App Kurzvideos aufzunehmen und anschließend mit diversen Effekten zu bearbeiten.

"Reels bietet dir die Möglichkeit, spaßige Videos mit deinen Freunden und anderen Instagram-Nutzern zu teilen. […] Über Reels im Explore-Tab kann jeder auf Instagram zum Creator werden und auf der ganzen Welt ein neues Publikum erreichen", kommentiert Instagram das Feature im Unternehmensblog.

Dementsprechend erscheint Instagram Reels als eine Art abgespecktes TikTok, oder gar als Klon, wie Kevin Mayer, TikTok-CEO, das Feature laut Handelsblatt bezeichnet.

Erneuter Schlag gegen TikTok

TikTok ist seit 2018 als solches auf dem Markt und steht seither in allen gängigen App-Stores zum kostenlosen Download bereit. Bis heute wurde die Applikation über zwei Milliarden Mal heruntergeladen und führt auch in 2020 vor Instagram hinsichtlich der Summe der Downloads.

Die Popularität von TikTok hat Facebook schon zuvor Maßnahmen ergreifen lassen, um die Nutzer der chinesischen App auf die eigene Plattform zu locken. So kontaktierte Facebook diverse erfolgreiche ‘Content-Creators‘ mit einem Millionenpublikum auf TikTok, um sie gegen Zahlungen im fünfstelligen Bereich an Instagram zu binden.

Denn damit das neue Instagram-Feature seine Zwecke erfüllt - Nutzer von TikTok für die eigene Plattform zu gewinnen - sind die einflussreichen Videoproduzenten oder auch Influencer mächtige Spielsteine.

So kann Reels genutzt werden

Instagram Reels kann von jedem Instagram-Nutzer über die Story-Funktion - das Kamerasymbol oben links auf dem Instagram-Home-Bildschirm - genutzt werden. Hier können Kurzvideos direkt in der App aufgenommen und mit beispielsweise Musik, Filtern, Zeitlupeneffekt und Texten bearbeitet werden.

Anschließend kann der Clip wie gehabt über die eigene Story veröffentlicht werden, aus der der Reels nach 24 Stunden auch wieder verschwindet. Wird der Reels jedoch im Instagram-Feed geteilt, bleibt das Kurzvideo darin dauerhaft bestehen.

Der Vorteil den Instagram Reels gegenüber TikTok genießt, liegt in der hohen Anzahl bereits bestehender Nutzer, die automatisch auf die neue Plattform-Integration zugreifen kann. Inwiefern sich das allerdings auf die Konkurrenz auswirkt, bleibt abzuwarten.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Salaverry / Shutterstock.com