Glassdoor-Untersuchung: Das sind die Top-Arbeitgeber Deutschlands

Wettbewerb unter den Unternehmen

Die Arbeitswelt ist im Wandel: Die Generation der Babyboomer geht nach und nach in den Ruhestand und der Nachwuchs zeigt sich eigenwillig. Bei über drei Millionen Unternehmen und einer alternden Bevölkerung in Deutschland müssen Arbeitgeber regelrecht um neue Mitarbeiter buhlen. Arbeitnehmer informieren sich bereits vor ihrer Bewerbung über die Erfahrungen anderer Mitarbeiter bei Unternehmen - Bewertungsplattformen wie Kununu oder Glassdoor machen es möglich. Glassdoor hat mithilfe der Daten seiner eigenen Plattform ausgewertet, welche Unternehmen von ihren Mitarbeitern in Deutschland im Zeitraum zwischen dem 19.10.2021 und 17.10.2022 die besten Bewertungen bekamen, und auf dieser Grundlage die besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt.

Große Unternehmen führend

Auf der Bewertungsplattform zeigt sich, dass große Unternehmen besonders beliebt sind: Das Beratungsunternehmen McKinsey mit 22.000 Mitarbeitern belegt nach Auswertung der über 9.000 Bewertungen für das Unternehmen den ersten Platz im Beliebtheitsranking. Von Mitarbeitern werden unter anderem die wettbewerbsfähigen Gehälter gelobt - bereits Praktikanten geben ihr Gehalt mit über 26.000 Euro im Jahr an. Auch ein interessanter Arbeitsalltag und Entwicklungsmöglichkeiten werden gelobt.

Den zweiten Platz belegt das im kalifornischen San Francisco beheimatete Tech-Unternehmen Salesforce, das mit über 73.000 Mitarbeitern im Jahr 2022 McKinsey noch einmal zahlenmäßig deutlich übersteigt. Insgesamt 85 Prozent der 15.500 Rezensenten gaben an, das Unternehmen einem Freund weiterzuempfehlen. Gelobt wurden unter anderem der sehr gute Umgang mit Mitarbeitern, ein großzügiges Gehalt und nützliche Benefits.

Den dritten Platz belegt das Erlanger Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers, hier liegt die Weiterempfehlungsquote mit 95 Prozent sogar noch höher als bei Salesforce.

Viele deutsche Unternehmen in Top Ten

Die weiteren Ränge der besten zehn Arbeitgeber werden fast ausschließlich von deutschen Unternehmen beherrscht: Auf Salesforce-Konkurrent SAP (Platz 4) folgen der Luxusautobauer Porsche, das Forschungszentrum Jülich und das Technikunternehmen Bosch. Auf den Plätzen 9 und 10 landen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Chiphersteller Infineon. Das einzige weitere nicht-deutsche Unternehmen in den Top Ten ist Roche: Das Schweizer Pharmaunternehmen schaffte es auf Platz 8. Alle genannten Unternehmen haben gemein, dass in den betreffenden Glassdoor-Bewertungen das gute Arbeitsumfeld, spannende Aufgaben und eine ansprechende Vergütung gelobt werden. Auch eine ausgeprägte Work-Life-Balance, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten werden von den Mitarbeitern sehr geschätzt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: nd3000 / Shutterstock.com, g-stockstudio / Shutterstock.com