Travelhack

Ein gebuchtes Hotelzimmer in Rom, das leer steht, weil der Gast erkrankt ist. Ein Flug nach Bangkok, der ungenutzt bleibt, weil sich die Pläne geändert haben. Oder eine Pauschalreise, die am Ende verfällt. Für die Betroffenen ist das ärgerlich, für andere kann es eine Gelegenheit sein.

Ein Markt für verfallene Reisen

Reisen werden oft Monate im Voraus gebucht, doch nicht immer lässt sich der Plan einhalten. Krankheit, Jobwechsel oder schlicht ein geänderter Terminkalender sorgen dafür, dass gebuchte Flüge und Hotels nicht genutzt werden. Bei Tarifen ohne Rückerstattung bleibt dann meist nur der Verlust. Genau an dieser Stelle setzen Plattformen wie SpareFare an. Sie vermitteln Reisen, die sonst verfallen würden, an andere Interessenten weiter. Laut SpareFare handelt es sich dabei längst nicht mehr um ein Nischenangebot, sondern um einen Markt, der kontinuierlich wächst.

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Wer die Reisen weiterverkauft: Praxistest

Nach Angaben von Reisereporter haben sich mehrere internationale Anbieter auf diese Form des Weiterverkaufs spezialisiert. SpareFare gilt als eine der größten Plattformen, auf denen sich Flüge, Hotels und komplette Urlaube finden. Roomer legt den Fokus stärker auf Hotelzimmer, Transfer Travel wiederum erweitert das Angebot um Kreuzfahrten und Ferienwohnungen. Das Prinzip bleibt gleich: Menschen, die ihre Buchungen nicht nutzen können, stellen diese online, andere übernehmen sie, oft zu einem Preis, der weit unter den ursprünglichen Kosten liegt.

Wo die Grenzen liegen

So einfach die Idee klingt, in der Praxis ist sie nicht immer problemlos. Ob eine Buchung überhaupt übertragbar ist, hängt von den Geschäftsbedingungen der Anbieter ab. Laut Reisereporter erlauben einige Fluggesellschaften Namensänderungen gegen Gebühr, andere verweigern sie grundsätzlich. Hotels sind meist großzügiger, bei Pauschalreisen greifen dagegen oft strenge Regeln. Zwar prüfen die Plattformen viele Inserate, am Ende trägt jedoch der Käufer das Risiko. Wer die Bedingungen nicht kennt, läuft Gefahr, zwar bezahlt zu haben, aber doch nicht reisen zu können.

Chancen, die sich ergeben

Die Aussicht auf günstige Reisen ist groß. Besonders wer bei Termin und Ziel flexibel ist, kann so Reisen ergattern, die sonst unerschwinglich wären. Es entsteht zudem ein ökologischer Vorteil: Statt dass bereits bezahlte Flüge und Hotelzimmer ungenutzt bleiben, werden sie tatsächlich verwendet. Verkäufer bekommen immerhin einen Teil ihrer Ausgaben zurück, Käufer eine preiswerte Urlaubsgelegenheit.

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Alternative Konzepte

Nicht immer geht es darum, spontan eine günstige Reise zu ergattern. Für manche lohnt sich ein anderes Modell: das sogenannte Fractional Ownership. Hier schließen sich mehrere Personen zusammen und erwerben gemeinsam Anteile an einer Ferienimmobilie. Im Gegensatz zum klassischen Timeshare bedeutet das echtes Eigentum, verbunden mit festen oder rotierenden Zeitfenstern. Anbieter wie Fraxioned betonen die rechtliche Absicherung und die transparente Kostenstruktur. Für Menschen, die regelmäßig am gleichen Ort Urlaub machen, kann das eine verlässliche und langfristige Lösung sein.

Redaktion finanzen.net