20 Millionen US-Dollar bei Finanzierungsrunde für neues Startup von Alexa-Erfinder

Alexa-Erfinder hat weitere bahnbrechende Ideen in petto

Mit seinem ersten Startup Evi hat der Brite William Tunstall-Pedoe einige grundlegende Technologien für Amazons Alexa Services erfunden - 2012 kaufte Amazon das Tech-Unternehmen sogar auf und Alexa wurde weltberühmt. Tunstall-Pedoe verließ seinen Posten bei Amazon 2016 und hat seither als Teil einer Gruppe britischer Investoren KI-Startups wie Ada Health oder Fluent.ai beraten. Nun gab sein eigenes neues Startup Unlikely AI Mitte September per Pressemitteilung bekannt, bei einer Finanzierungsrunde 20 Millionen US-Dollar gesammelt zu haben. "Ich wusste immer, dass ich noch ein oder zwei Startups mit Evi-Reichweite in petto habe. Darüber habe ich nachgedacht, seit ich nicht mehr bei Amazon bin", zitiert das Informationsportal Bloomberg den Gründer.

Unlikely AI: Neuer Ansatz für Machine Learning

Unlikely AI hatte als erstes Produkt bereits 2019 eine KI-basierte App herausgebracht, die Kreuzworträtsel lösen kann. Mit den Geldern aus der Finanzierungsrunde soll nun das Team vergrößert werden, um ein neues Projekt anzugehen: "Alle wollen Machine Learning unbedingt mit neuronalen Netzen umsetzen. Es ist sehr unklar, ob dieser Weg wirklich zu einer allgemein intelligenten Maschine führen wird. Wir wollen einen anderen, neuen Weg finden", erklärt Tunstall-Pedoe im Interview gegenüber Bloomberg. Wie genau dieser neue Weg aussehen soll, verrät er nicht.

Einer der Evi-Investoren ist jetzt auch bei Unlikely AI mit dabei

Das hat jedoch die Hauptinvestoren Amadeus Capital Partner, Octopus Ventures und Patrick Pichette nicht davon abgehalten, Mittel in das Startup zu stecken. In der Pressemitteilung wird Octopus Ventures, die bereits Tunstall-Pedoes erstes Startup Evi in den Finanzierungsrunden unterstützt haben, stolz zitiert: "Ein Jahrzehnt nach dem Erfolg von Evi könnten wir nicht glücklicher sein, wieder mit [Tunstall-Pedoe] zusammenzuarbeiten, während er und sein Team eine weitere weltverändernde Idee entwickeln." Aktuell sucht Unlikely AI eine oder einen Vice President Engineering und eine oder einen Software Engineer.

