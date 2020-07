Apple bringt mit iOS 14 neues Feature auf iPhones

Mit Apple iOS 14 soll im September ein ganz besonderes Feature für die iPhones verfügbar werden. Mit dem sogenannten "Back Tap" soll sich das Smartphone steuern lassen, indem man auf dessen Rückseite klopft. So kann man dann dank des neuen Updates eine ganze Reihe nützlicher Aktionen ausführen, welche genau das sein werden, ist jedoch bislang noch nicht bekannt. Im Juni hatte Apple im Rahmen der WWDC-Keynote einige Details rund um die nächste, große Betriebssystem-Version für das iPhone enthüllt.

Mit iOS 14 hat Apple die Benutzeroberfläche des iPhone grundlegend überarbeitet. Es werden neue Features geboten, wie Homescreen-Widgets, die neue App Library und ein neues Interface für Siri. Doch neben dem offiziellen Statement von Apple haben Entwickler in der Beta-Version des neuen Betriebssystems auch einige andere spannende Features entdeckt. Back Tap ist eins davon und ermöglicht es, unterschiedliche Funktionen mit einem Klopfen auf die Rückseite des iPhone anzusteuern.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.