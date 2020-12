Unter der Lupe bei "Öko-Test": Zu viel Mineralöl in Beyond Meat-Burger

Bereits im vergangenen Jahr hatte Öko-Test diverse Fleischersatz-Burger unter die Lupe genommen - darunter auch den veganen Burger des US-amerikanischen Herstellers Beyond Meat . Im Vorjahr reichte es für das Top-Produkt des US-Konzerns aufgrund zu hoher Rückstände an Mineralöl lediglich für die Note "ausreichend". Wie sieht es rund ein Jahr später aus?

Geschmack "top"

Wer eine vegane Ernährung praktiziert, hat aufgrund einer Vielzahl an Fleischersatz-Produkten vielerlei Möglichkeiten, nicht vollends auf den Geschmack von Fleisch verzichten zu müssen. Das ist unter anderem auch dem US-amerikanischen Unternehmen Beyond Meat zu verdanken, das einer der ersten großen Anbieter für Fleischersatz-Produkte war. Nachdem das Unternehmen erst den amerikanischen Markt eroberte, hat es nun auch in Europa viele Anhänger hinter sich. Geschmacklich gebe es laut dem Urteil der Autoren von Öko-Test, die den veganen Burgern von Beyond Meat einen überzeugenden Geschmack bescheinigten, dann auch wenig auszusetzen. Der vegane Burger würde wie Fleisch aussehen, riechen und auch schmecken. Doch an diese Stelle tritt das große "Aber".

Stark erhöhte Belastung an Mineralöl-Rückständen

Auch in diesem Jahr bekam Beyond Meat - trotz des überzeugenden Geschmacks - abermals nur die Note ausreichend. Erneut waren Mineralöl-Rückstände der Hauptgrund für die Bewertung der Tester, dem Öko-Test zufolge waren diese "stark erhöht". Wie die Autoren weiter ausführten, handelt es sich hierbei um die gesättigten Kohlenwasserstaffe MOSH oder vergleichbare Verbindungen. Zwar stünde eine gesundheitliche Bewertung von MOSH noch immer aus, allerdings sei bekannt, "dass sich die Mineralölbestandteile etwa in der Leber oder im Fettgewebe anreichern." Laut der Lebensmittelorganisation "Foodwatch" können Lebensmittel auf jeder Stufe von Mineralölen verunreinigt werden - ob bei der Ernte, der Weiterverarbeitung oder der Verpackung. Eine häufige Quelle seien aber Verpackungen aus recyceltem Altpapier, die oftmals mineralölhaltige Druckfarben enthalten.

Wie gesund sind die fleischähnlichen Burger?

Diese Frage beantworten die Autoren bei Öko-Test nur indirekt: Sie seien zumindest nicht ungesund. Um dies eindeutig bestimmen zu können, sei ein genauer Blick auf die Nährwerte notwendig, die sich von Produkt zu Produkt stark unterscheiden. So auch beim Fettgehalt, der bei dem Beyond Meat Burger in etwa so hoch ausfalle wie bei einem klassischen Rindfleischpatty mit rund 20 Prozent Fettanteil. Dem gegenüber stehe beispielsweise unter anderem der fettärmste der getesteten Burger, der "Lotao Green Jackruit Burger", mit einem Fettanteil von rund 1,9 Prozent. Demnach dürfe also angezweifelt werden, inwieweit der Burger gesund sei. Außerdem haben viele Burgerpatties neben Mineralöl-Problemen mit Gentechnik bzw. gentechnisch veränderten Soja zu kämpfen. Inzwischen sei Gentechnik so verbreitet, "dass sogar Soja aus gentechnikfreiem Anbau in Europa damit verunreinigt sein kann."

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com