Wie gesund ist die Veggie-Bratwurst? Fleischalternativen im Test

Die Veggie-Bratwurst im Test

Bei den insgesamt 20 getesteten Bratwürsten handelt es sich um sieben vegetarische und 13 vegane Produkte. Obwohl alle Produkte durchaus durch ihren Geschmack Punkten konnten, fand das von Öko-Test beauftragte Labor in 18 von 20 Bratwürsten Mineralölbestandteile. Bei vier dieser Produkte bewertet das Team des Öko-Test die Dosis des Mineralölkohlenwasserstoffs (MOSH) sogar als "stark erhöht". Im Falle der Bratwurst des Herstellers Beyond Meat wurden sogar aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen. Problematisch sind diese Stoffe, da sie sich im Körperfett, der Leber oder den Lymphknoten anreichern können. Die aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe können sogar krebserregende Verbindungen enthalten. Auch konnten in fünf der getesteten Veggie-Bratwürsten Spuren von Pestiziden nachgewiesen werden. Für Stoffe wie das mutmaßlich krebserregende Pestizid Chlorpropham gab es für die "Like Meat Like Bratwurst" eine Note Abzug.

Das Tierwohl

Während die veganen Alternativen frei von tierischen Produkten sind, nutzen die sieben vegetarischen Produkte Ei zum Binden der Wurstmasse. Nur einer dieser Hersteller nutzt hierfür Eier mit dem AMA-Gütesiegel. Die restlichen Hersteller nutzen Eier aus Freiland- und in einem Fall sogar Bodenhaltung. Ob im Rahmen dessen männliche Eintagsküken getötet werden, können sie nicht verneinen.

Die Testergebnisse

Nur fünf der getesteten Bratwürste werden von Öko-Test empfohlen. Eine dieser Alternativen schnitt mit "sehr gut" ab, die vier übrigen mit "gut". Ganze acht Produkte fallen mit einer Bewertung von "ungenügend" oder "mangelhaft" durch, darunter auch Beyond Meat. Mittels der Nährwertangaben der Verpackungen wurde auch der Nutri-Score der Produkte errechnet. Dieser zeigt auf einer Skala von A bis F die Menge und Qualität der enthaltenen Fette, Proteine und Ballaststoffe. Während die Hälfte der Alternativen ein "C" erhält, schaffen es sechs auf ein "B" und nur zwei erhalten ein "A".

