EDEKA-Verbund startet Praxistest für Nutri-Score & Co.

Neue Nährwertkennzeichnung für ausgewählte Produkte

Über das richtige Modell einer vereinfachten Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel wird seit Monaten in Deutschland diskutiert. Die Verbraucher haben bislang bei der Diskussion kein wirkliches Mitspracherecht, doch EDEKA und Netto ändern dies nun. EDEKA, als erster Vollsortimenter, und Netto Marken-Discount , als erster Discounter, bieten ihren Kunden jetzt die Chance, sich selbst ein Bild zu machen und drei der meistdiskutierten Modelle auf ihre Tauglichkeit zu testen. Es geht dabei um den Nutri-Score, das Modell des Max-Rubner-Instituts (MRI) sowie das Modell des Lebensmittelverbands Deutschland. Bereits ab Ende August dieses Jahres bringen EDEKA und Netto Marken-Discount jeweils 16 ausgewählte Eigenmarkenartikel aus unterschiedlichen Warengruppen in die Regale. Die ausgewählten Produkte sind auf der Vorderseite nach einem der drei Systeme gekennzeichnet. Die Unternehmen wollen damit herausfinden, inwieweit dies das tatsächliche Kaufverhalten der Kunden beeinflusst. Die Testphase soll drei Monate andauern und die Entwicklung verbraucherfreundlicher Lösungen voranbringen. Besonders auch die Transparenz und die Orientierung bei der Lebensmittelauswahl soll erheblich verbessert werden.

Transparenz für eine ausgewogene Ernährung

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich der EDEKA-Verbund umfassend für ein umfangreiches Sortiment, welches die ausgewogene Ernährung der Verbraucher unterstützt. Das Unternehmen kümmert sich um eine konsequente Reduktion des Zucker-, Salz- und Fettgehalts seiner Eigenmarken. Die neue Nährwertkennzeichnung für ausgewählte Produkte soll ein nächster Schritt in Richtung Transparenz sein. Der EDEKA-Verbund entwickelt sich auf der Grundlage, dass für einen bewussten Lebensstil, eine fundierte Verbraucherbildung notwendig ist und will dies mittels vielfältiger Angebote von Bildungsinitiativen in Kitas und Schulen bis hin zu Ernährungsberatern in den Märkten durchsetzen. Als erste Handelsunternehmen ergreifen nun EDEKA und Netto die Initiative und starten mit der Nährwertkennzeichnung für ausgewählte Produkte einen Praxistest unter realen Bedingungen. Ausgewählt wurden besonders beliebte und verkaufsstarke Artikel aus unterschiedlichen Warengruppen - darunter bewusst auch Fertiggerichte und Snacks. Mit dem Nutri-Score werden beispielsweise Paprika-Chips, Lasagne, Thunfisch-Pizza, Hühnerfrikassee oder Nudelauflauf gekennzeichnet. Das Modell von MRI sowie des Lebensmittelverbands Deutschland finden sich unter anderem auf Kochschinken, Bandnudeln, Tilsiter, Buttertoast, Mehrkornbrötchen, Schoko-Röllchen oder Pralinen.

