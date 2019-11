Kunden stehen Schlange: Dieser Aldi-Artikel ist der Verkaufsschlager in den USA

Adventskalender in den USA

Die USA sind dafür bekannt, jegliche Feste ausgiebig zu zelebrieren, sei es Ostern, Halloween, Thanksgiving oder Weihnachten. Dekoriert und gefeiert wird stets nach dem Motto "mehr ist besser", doch ein in Deutschland weit verbreiteter Brauch der Weihnachtszeit findet bei der amerikanischen Bevölkerung erst seit wenigen Jahren größeren Anklang.

Der in der Adventszeit traditionelle Adventskalender ist für einen Großteil der Deutschen nicht wegzudenken, läuft man dieser Tage durch einen Supermarkt in Deutschland, erfährt man ein Überangebot der Kalender. In Amerika ist dieser Brauch bei weitem nicht so verbreitet wie in Deutschland, doch genau das versucht der Discounter Aldi zu ändern.

Seit Anfang November verkauft die deutsche Handelskette eine Vielzahl verschiedener Adventskalender in ihren US-Filialen, wobei die bei uns üblichen Schokoladenkalender weitaus weniger Anklang finden, als die angebotenen deftigen Varianten.

Wein, Käse und Bier trumpfen Schokolade

Adventskalender mit Wein, Käse oder Bier sorgten für einen regelrechten Ansturm auf den deutschen Discounter. Die Kunden standen vor vielen Filialen Schlange, um einen der außergewöhnlichen Kalender kaufen zu können.

Dem enormen Kundenauflauf geschuldet, verteilten Aldi-Angestellte Tickets an die Kundschaft, damit keiner der Anstehenden mehr als zwei Kalender bestimmter Varianten erwerben kann. Kunden berichten in sozialen Netzwerken, dass in manchen Läden die Wein-Kalender innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen seien.

Zudem warteten Aldi-Kunden bis zu einer Stunde, in der Hoffnung auf einen der außergewöhnlichen Adventskalender. Denn wie Aldi mitteilte, werde es nach dem Ausverkauf der Käse-, Wein und Bierkalender keine Nachlieferungen mehr geben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Aldi eine Auswahl der deftigen Adventskalender im Sortiment und weitete dieses aufgrund des großen Andrangs aus. 2018 bot der Discounter nur die Käse- und Weinvarianten an, dieses Jahr gesellt sich der Bierkalender dem Sortiment dazu.

Auch andere Geschäfte in den USA hoffen, von dem Advents-Hype in Amerika profitieren zu können und bieten dieses Jahr ebenfalls ausgefallene Adventskalender an. Neben Nachahmern in der Lebensmittelindustrie , bietet der Juwelier Tiffany einen Premium-Kalender für 112.000 US-Dollar an. Hier versteckt sich hinter jedem der 24 Türchen ein Schmuckstück in Form von Armbändern und Ringen, die Auflage sei jedoch auf vier Kalender limitiert, teilte der Juwelier öffentlich mit.

Mit Wein und Bier durch den Advent

Die von Aldi angebotenen Weinkalender erhalten jeweils 24 187-Milliliter-Fläschchen, welche Weine aus aller Welt repräsentieren. Unterschiedliche Sorten aus Australien, Frankreich und Spanien sind unter anderem hinter den Türchen versteckt. Für rund 70 US-Dollar ist dieser Adventskalender zu erwerben, sofern er in den Filialen noch verfügbar ist.

Um den täglichen Tropfen in der Adventszeit abzurunden, empfiehlt Aldi den zusätzlichen Kauf des 15 US-Dollar teuren Käsekalenders, dieser soll laut Aldi die Weine geschmacklich komplettieren.

Der in diesem Jahr neu eingeführte Bierkalender ist mit 24 0,33-Liter-Importbieren ausgestattet und kostet 50 US-Dollar. Mit Wernesgrüner und Licher sind in dem Adventskalender auch deutsche Marken vertreten.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

