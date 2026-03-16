Vermögensaufbau

Sind 100.000 Euro wirklich der Startschuss für finanzielle Unabhängigkeit? Experten sind sich einig: Diese erste sechsstellige Summe ist zwar ein wichtiger psychologischer Meilenstein, aber von echter finanzieller Freiheit noch weit entfernt.

Warum 100.000 Euro als magische Grenze gelten

Die ersten 100.000 Euro haben für Privatanleger eine besondere Bedeutung, die über den reinen Zahlenwert hinausgeht. Wie aus einer Meldung von dpa hervorgeht, erklärt Karsten Müller vom Vermögensverwalter "Das Wertehaus": "Die ersten 100.000 Euro sind im Vermögensaufbau die größte Hürde, weil man dafür fast ausschließlich von seinem eigenen Spar- und Investitionsverhalten abhängig ist."

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Mathematisch entfaltet ab dieser Summe der Zinseszinseffekt zum ersten Mal spürbare Wirkung. Bei einer jährlichen Rendite von fünf Prozent generieren 100.000 Euro etwa 5.000 Euro Zuwachs pro Jahr - ganz ohne weiteres Zutun des Anlegers. Diese Produktivität des Vermögens macht einen entscheidenden psychologischen Unterschied: Sparen fühlt sich weniger mühsam an, da ein Teil des Vermögenszuwachses automatisch erfolgt.

Darüber hinaus vermitteln 100.000 Euro ein gutes Gefühl der Sicherheit. Dieser Betrag liegt deutlich über dem durchschnittlichen Jahresbruttoeinkommen in Deutschland und bietet eine solide finanzielle Pufferzone für unvorhergesehene Ausgaben, ohne dass ein Kredit aufgenommen werden muss.

Die Realität: 100.000 Euro reichen nicht für finanzielle Freiheit

Trotz der psychologischen und praktischen Bedeutung sind 100.000 Euro noch weit von echter finanzieller Unabhängigkeit entfernt. Vermögensverwalter Ortay Gelen von Axia Asset Management stellt klar: "Alleine davon lässt sich keine finanzielle Freiheit erreichen." Wer das Kapital nicht aufzehren möchte, kann maximal die jährliche Rendite von fünf bis sieben Prozent entnehmen. Nach Abzug von Steuern und Solidaritätszuschlag bleiben nur etwa 3.600 bis 5.040 Euro pro Jahr übrig - zu wenig für die Deckung der Lebenshaltungskosten.

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Für echte finanzielle Freiheit sind deutlich höhere Beträge erforderlich. Wie aus einem Bericht von DeltaValue hervorgeht, folgt die moderne Finanzplanung oft der "4-Prozent-Regel": Demnach benötigt man das 25-fache der jährlichen Ausgaben als Kapital. Bei jährlichen Lebenshaltungskosten von 40.000 Euro wären also eine Million Euro nötig, bei 50.000 Euro Ausgaben bereits 1,25 Millionen Euro.

Strategien für den langfristigen Vermögensaufbau

Der Weg von den ersten 100.000 Euro zur finanziellen Freiheit erfordert Zeit, Disziplin und eine kluge Anlagestrategie. Wer das Geld konsequent investiert, kann die Dynamik exponentiellen Wachstums nutzen. Bei einer durchschnittlichen Rendite von sieben Prozent pro Jahr verdoppelt sich das Kapital alle zehn Jahre: Aus 100.000 Euro werden so nach zehn Jahren 200.000 Euro, nach 20 Jahren rund 400.000 Euro und nach 30 Jahren etwa 800.000 Euro.

Noch effektiver wird der Vermögensaufbau durch kontinuierliche Sparraten. Wer parallel zur Anfangssumme monatlich 500 Euro zusätzlich investiert, kann über mehrere Jahrzehnte die Millionengrenze erreichen. Die Erfolgsformel lautet dabei: Früh anfangen, regelmäßig sparen, breit diversifiziert investieren und diszipliniert durchhalten.

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Als Faustregel empfiehlt Ortay Gelen vom Vermögensverwalter Axia Asset Management, 10 bis 20 Prozent des monatlichen Einkommens klug anzulegen, vorzugsweise in kostengünstige und breit diversifizierte ETFs. Wer mit Mitte 30 die 100.000-Euro-Marke erreicht hat, liegt auf einem soliden Kurs für die finanzielle Unabhängigkeit im Alter. Bis spätestens zum 40. Lebensjahr sollte dieser Meilenstein geschafft sein, damit noch genügend Zeit bis zum Ruhestand bleibt, in der der Zinseszinseffekt voll wirken kann.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net