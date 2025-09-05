Früh starten

Wer jung ist, macht sich häufig keine Sorgen um seine spätere finanzielle Ausstattung. Dabei gibt es Geldanlagen, die man so jung wie möglich in Angriff nehmen sollte, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

1. Aktien kaufen und die Zeit für sich arbeiten lassen

Wer­bung Wer­bung

Auf lange Sicht gesehen hat die Geldanlage in Aktien Anlageformen wie Anleihen oder das Sparbuch deutlich geschlagen. In den letzten 50 Jahren (Ende 1964 bis Ende 2014) lag die durchschnittliche jährliche Performance des DAX beziehungsweise dessen Vorgängers, dem Aktienindex der Börsen-Zeitung, bei 7,3 Prozent. Wer heute 10.000 Euro in Aktien investiert, könnte sich in einem Jahr, wenn man die historische Rendite zugrunde legt, über einen Depotwert von 10.730 Euro freuen. Am Ende des zweiten Jahres wären es bereits 11.513 Euro. Nach 40 Jahren läge der Wert bei 167.490 Euro. Regelmäßige weitere Zukäufe nach der Anfangsinvestition können den Depotwert noch weiter steigern. Das eigene Geld sollte jedoch nicht nur in Aktien investiert werden, sondern über mehrere Anlageformen diversifiziert werden, um Verlustrisiken zu minimieren.

2. Die wichtigsten Versicherungen abschließen

Viele Deutsche zahlen zu viel für ihren Versicherungsschutz oder schließen Versicherungen ab, die nicht wirklich benötigt werden. Wichtiger Schutz fehlt dahingegen oftmals. Bestimmte Versicherungen sind jedoch von großer Bedeutung, wenn es darum geht, sich vor finanziellen Verlusten oder sogar dem finanziellen Ruin zu schützen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die private Haftpflichtversicherung. Nach dem Gesetz ist jeder, der einem Dritten einen Schaden zufügt, zu Schadensersatz verpflichtet. Dies gilt für Personenschäden, Sachschäden sowie Vermögensschäden im privaten Bereich. Bei einem Unfall mit Personenschaden können im schlechtesten Fall hohe Zahlungsforderungen anfallen. Eine private Haftpflichtversicherung schützt vor der Gefahr drohender lebenslänglicher Zahlungen. Als wichtig können neben der privaten Haftpflichtversicherung unter anderem die Hausrat- und Berufsunfähigkeitsversicherung angesehen werden.

3. In die finanzielle Bildung investieren

In der Schule spielt die finanzielle Bildung nur eine sehr untergeordnete Rolle, wenn überhaupt. Auch viele Eltern halten sich bezüglich Finanztipps zurück oder verfügen über kein Wissen zum Vermögensaufbau, welches sie ihren Kindern vermitteln könnten. In jungen Jahren sollte man daher eigenverantwortlich damit beginnen, sich finanziell zu bilden, beispielsweise durch das Lesen von Finanzbüchern oder entsprechenden Blogs im Internet.

4. Sparen und Ziele setzen

Viele Experten raten dazu, mindestens zehn Prozent des monatlichen Einkommens zu sparen beziehungsweise diesen Anteil regelmäßig zu investieren. Wer frühzeitig mit dem Sparen beginnt, kann großen Anschaffungen, die zu späteren Zeitpunkten anfallen, gelassen entgegenblicken. Als Beispiele sind hier der Kauf eines Hauses oder Autos zu nennen. Man sollte sich seine finanziellen Ziele schriftlich verdeutlichen, in diesem Zusammenhang einen Sparplan entwickeln sowie die eigenen Ausgaben regelmäßig überprüfen. Finanzielle Ziele können dabei nach der sogenannten SMART-Regel formuliert werden. Das bedeutet, dass die Ziele spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert sein sollten.

Wer­bung Wer­bung

5. Passives Einkommen generieren

Wer die finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, sollte sich frühzeitig mit der Generierung von passivem Einkommen beschäftigen. Passives Einkommen ist Einkommen, dass aus einer Leistung in der Vergangenheit resultiert. Eine zumeist hohe Anfangsinvestition, zum Beispiel in Form von Zeit und Anstrengung, erzeugt eine nachhaltige Einkommensquelle. Ein Beispiel ist das Schreiben eines Buches. Während man zum Schreiben des Buches viel Zeit aufwenden muss, kann der Verkauf des Buches über mehrere Jahre hinweg für einen stetigen Geldfluss sorgen.



Redaktion finanzen.net