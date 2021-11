Messenger-App Signal könnte WhatsApp mit diesen Funktionen Konkurrenz machen

WhatsApp aktualisiert die Datenschutzregelung

Ein Alltag ohne WhatsApp ist für viele Menschen nur schwer vorstellbar. Der Messenger-Dienst ist schon lange ein wichtiges Kommunikationsmittel. Doch viele sind auch skeptisch, seitdem WhatsApp 2014 von Facebook übernommen wurde. Durch diese Übernahme hat WhatsApp seine Datenschutzregelung geändert und angefangen, Account-Informationen an Facebook weiterzuleiten. Diese geteilten Daten kann Facebook dann dazu nutzen, die eigenen Benutzer-Profile um fehlende Informationen zu ergänzen.

In den rechtlichen Hinweisen von WhatsApp steht über Facebook bzw. andere mit WhatsApp verbundene Unternehmen folgendes:

"Sie können mithilfe der Informationen, die wir mit Ihnen teilen, unsere Dienste sowie Ihre Angebote betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten"

und:

"wir können deine Informationen an jedwedes unserer verbundenen Unternehmen oder Nachfolgeunternehmen bzw. jeden neuen Eigentümer übertragen"



Signal als bessere Alternative?

Es gibt bereits einige Alternativen für die Menschen, die kein WhatsApp benutzen möchten. Darunter die App Signal. Das Unternehmen tut einiges, um sich als Alternative durchzusetzen. So führte der Messenger zum Beispiel die Möglichkeit zum Verschicken von Bildern in 4K-Qualität ein.

Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Apps ist der hohe Standard für Datensicherheit. Alle Nachrichten, Bilder, Videos und auch die Kontaktinformationen sind verschlüsselt. Der Quellcode ist open-source, also öffentlich einsehbar. Die Betreiber der App haben keine Möglichkeit auf die Daten der Nutzer zuzugreifen. Außerdem verschlüsselt Signal alle Dateien, die die App auf dem Smartphone speichert.

Eine neue Funktion, welche die App von anderen Messengern wie WhatsApp unterscheidet, ist die Anzahl der Teilnehmer von Gruppenanrufen. Bis zu 16 Nutzer können ab sofort gleichzeitig miteinander innerhalb eines Gruppenanrufes kommunizieren. Zwar bietet WhatsApp auch die Möglichkeit, Gruppenanrufe innerhalb der App durchzuführen, allerdings liegt die maximale Anzahl an Teilnehmern bei acht, also der Hälfte.

Eine weitere neue Funktion von Signal ist das Verhindern von Screenshots bei Android-Geräten. Möchte der Nutzer die Aufnahme von Screenshots eines gemeinsamen Chats verhindern, so ist es möglich, diese Funktion in der App zu deaktivieren. Auch hier ist der WhatsApp-Konkurrent der Facebook-Tochter einen Schritt voraus.



