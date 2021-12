Für diese Android-Smartphones wurde der WhatsApp-Support beendet

Folgen FACEBOOK

Am 01.11.2021 war Stichtag bei WhatsApp. Die Anwendung wird ab sofort von einigen Android-Handys nicht mehr unterstützt. Es wird auf diesen Geräten keine neuen Versionen geben und neue Konten lassen sich nicht mehr erstellen. Der Betrieb ist zwar grundsätzlich noch möglich, aber kann mit einigen Problemen einhergehen. Im schlimmsten Fall kommen keine Nachrichten mehr an. Wir zeigen in diesem Artikel auf, welche Smartphones betroffen sind.