Das "Rich Kids Syndrom" beschreibt die Herausforderungen, die Kinder aus wohlhabenden Familien erleben können, wenn übermäßiger materieller Komfort emotionalen Mangel überdeckt. Geringe Frustrationstoleranz und ein Gefühl des Anspruchs sind typische Folgen.

Was ist das "Rich Kids Syndrom"?

Das Rich Kids Syndrom, oft synonym mit "Affluenza" verwendet, beschreibt laut Psychology Today die psychologischen und sozialen Herausforderungen, die besonders wohlhabende Kinder und Jugendliche betreffen. Dieser Begriff wurde erstmals in den USA populär, als sich die Gesellschaft mit Fällen von jungen Menschen auseinandersetzen musste, die durch Privilegien und Verwöhnung emotionale Defizite entwickelten. Kinder, die in einer Umgebung aufwachsen, in der materieller Überfluss herrscht, laufen Gefahr, das Gefühl für persönliche Verantwortung, Belastbarkeit und Selbstständigkeit zu verlieren.

Verwöhnung und Anspruchsdenken: Ein Teufelskreis

Kinder, die ohne Grenzen materiell verwöhnt werden, entwickeln oft das Gefühl, auf alles einen Anspruch zu haben, ohne Anstrengung investieren zu müssen. Laut dem amerikanischen Magazin You Are Mom führt dieses Anspruchsdenken dazu, dass sie leicht frustriert und oft wütend reagieren, wenn Wünsche unerfüllt bleiben. Diese verwöhnenden Erziehungsmethoden können langfristig dazu führen, dass Kinder wenig Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein entwickeln und im Erwachsenenalter mit emotionalen Problemen zu kämpfen haben.