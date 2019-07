Reebok-Interessent Shaquille O´Neal: "Als ich anfing, wie Jeff Bezos zu investieren, habe ich meinen Wert vervierfacht"

Der vierfache NBA-Champion, dreimalige NBA Finals MVP- und fünfzehnfache NBA All-Star-Gewinner Shaquille O´Neal bewies sein Geschick nicht nur in seiner erfolgreichen, 19-jährigen Baseballkarriere, sondern auch in seiner Laufbahn als Schauspieler, Rapper und Investor.

Ein Portfolio aus Nachtclubs, Brezelgeschäften und Apple-Aktien

Schon frühzeitig hat sich das Ausnahmetalent ein umfangreiches Portfolio zusammengebaut. Neben verschiedenen Nachtclubs in Las Vegas, 24-Stunden-Fitnesszentern, 17 Aunite Anne´s Brezelgeschäften sowie einem Fast-Food-Restaurant investierte der ehemalige Basketballstar auch frühzeitig in die Google-Mutter Alphabet und Apple.

Bei seinen Investitionsentscheidungen ließ sich der frühere NBA-Star und Partner von Kobe Bryan vor allem von Amazon-Gründer und CEO Jeff Bezos inspirieren. "Ich habe Jeff Bezos einmal sagen hören, dass er seine Investitionen danach tätigt, ob diese das Leben der Menschen verändern", so O`Neal in einem Interview mit dem Wall Street Journal. "Als ich mit dieser Strategie angefangen haben, habe ich meinen Wert wahrscheinlich vervierfacht", so die Sportlegende weiter.

Für O`Neal geht es nicht nur ums Geld

Der Ansatz des Amazon-Gründers hilft O´Neal dabei zu entscheiden, welche Investitionsgelegenheiten er wahrnimmt und von welchen er besser die Finger lässt. Dementsprechend möchte O´Neal mit seinen Entscheidungen einen Mehrwehrt für die Menschen bieten und nicht nur seine Rendite steigern. Demgemäß sagt er in Interview: "Wenn ich Geschäfte mache, geht es nicht ums Geld". "Wenn etwas auf meinem Schreibtisch auftaucht und ich nicht daran glaube, sehe ich es mir nicht einmal an", so der ehemalige Basketballprofi weiter.

Den Investitionsgrundsatz, welchen O´Neal verfolgt, kann auch Privatinvestoren dabei helfen erfolgreich zu sein. Denn wer in etwas investiert, was er nicht kennt oder dem er nicht vertraut, macht häufig eine kostspielige und lehrreiche Erfahrung. So meinte auch Rohan Mahadevan, der Senior Vice Präsident für internationale Märkte bei PayPal, gegenüber CNBC: "Stellen Sie sicher, dass Sie in Dinge investieren, an die Sie glauben, und nicht in Dinge, an die andere glauben". Da auch Shaquille O´Neal diesen Grundsatz stets beherzigt, entwickelten sich seine Investitionen hervorragend.

Die eigenen Vorlieben sind entscheidend

Für O´Neal spielt jedoch nicht nur der Mehrwert für die Menschen eine große Rolle, sondern auch sein eigener Geschmack. Dies wird vor allem bei seinen Investitionen in die Restaurantkette Krispy Kreme deutlich, welche hauptsächlich Milchshake-artige Getränke und Donuts verkauft. "Krispy Kreme ist ein fabelhafter Donut. Ich wurde im College darauf aufmerksam und war seitdem in sie verliebt", so das Multitalent in Bezug auf seine Beteiligung bei der Fast-Food-Kette.

O´Neal äußert Interesse an Reebok

Kürzlich äußerte der ehemalige Basketballspieler auch ein ernsthaftes Interesse am Sportartikelhersteller Reebok. "Ich würde Reebok liebend gerne kaufen", so O´Neal im US-Sender CNBC. Seit dem Jahr 2006 gehört der US-amerikanische Sportschuhproduzent zu adidas. Der damaligen adidas-Chef Herbert Hainer ließ sich die Übernahme von Reebok rund drei Milliarden US-Dollar kosten. Eine Investition, welche sich für die Herzogenauracher nicht wirklich gelohnt hat. Bis heute gilt die Übernahme der US-Amerikaner als größter Flop der Amtszeit von Ex-CEO Hainer.

Im Gegensatz zu adidas will O´Neal der Marke ein neues und frisches Image verleihen. "Wenn sie sie nicht haben wollen, überlasst sie mir. […] Ich will [Reebok] zurück zu Basketball und Fitness bringen", so die Sportlegende im CNBC-Interview.

Sportlegende handelt im Sinne der Investmentlegende

Die von O`Neal angewandte Investitionsstrategie ist ganz im Sinne des legendären Warren Buffett, der einmal sagte: "Was ein Investor braucht, ist die Fähigkeit, ausgewählte Unternehmen richtig einzuschätzen. Beachten Sie dabei das Wort "ausgewählt": Sie müssen nicht in jedem Unternehmen Experte sein oder sogar in vielen. Sie müssen nur Unternehmen innerhalb ihres Kompetenzkreises bewerten können."

Einfach ausgedrückt meint Buffett, dass man sich an das halten sollte, was man weiß. "Es ist enorm wichtig zu definieren, was dein Spiel ist - wo du einen Vorteil haben wirst", so das Orakel von Omaha.



