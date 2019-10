Großer Test: Wo kleine Unternehmen gute Kredite finden

€uro am Sonntag

Brüllende Raubtiere werben für die TV-Sendung "Höhle der ­Löwen". Die Großkatzen sollen prominente Investoren symbolisieren. Gründer versuchen, ihnen ihre Geschäftsideen schmackhaft zu machen. Derzeit läuft die sechste Staffel auf Vox, jeweils dienstags um 20.15 Uhr. Es geht ausschließlich um mehr oder minder durchschlagende Innovationen, von A wie Apps jeglicher Couleur bis Z wie Zahnputztabletten.

Solche Möchtegern-Start-ups zählen zu den sogenannten Kleinen und Mittleren Unternehmen - kurz: KMU - in Deutschland. Doch bilden die zumeist verlustträchtigen Vox-Kandidaten nicht die Realität dieses Wirtschaftssegments ab. Zielgruppe sind Firmen in der Kategorie Einzelkämpfer bis zu 250 Beschäftigten. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland etwa 2,4 Millionen KMU. Die Mehrheit ist in traditio­nellen Bereichen tätig und arbeitet zumeist bereits profitabel - vom Gemü­sehändler, Apotheker und Taxifahrer über Motorradmechaniker, Dachdecker oder Medienprofi bis hin zum Maschinenbauer und Druckereibesitzer.

Ebenso traditionell ist ihre Finanzierung. Mit prominenten Start-up-Investoren haben sie nichts zu schaffen, sondern sie kooperieren vorwiegend mit Banken. Das ergab eine Studie der staatlichen Förderbank KfW. Weitere Ergebnisse: Durchschnittlich 80 Prozent des Kreditvolumens eines KMU entfällt auf eine einzige Bank. Und über die Hälfte aller Unternehmen haben Kredite einzig und allein bei ihrer Hausbank.

Ob das wirklich eine gute Idee ist? ­Offenbar nicht, wie ein Test von KMU-Krediten ergibt, den das Deutsche Kundeninstitut (DKI) für €uro am Sonntag erstellte. Kurz gesagt: Die Unterschiede zwischen einzelnen Anbietern sind gewaltig. Die Wahrscheinlichkeit, woanders ein besseres Angebot als jenes der Hausbank zu bekommen, ist also groß.

Die Konditionen:

Positiv im Test fällt auf, dass die Summe der Zinsen bei fast allen Anbietern immer der Summe der Kosten entspricht und somit keine obligatorische Gebühr für einen Kredit erhoben wird (nicht berücksichtigt sind hier optionale Gebühren, beispielsweise für Konto­auszüge). Ausnahme ist die Ethikbank. Sie erhebt je nach Musterfall zwischen 45 und 135 Euro zusätzliche Gebühren. Die Differenz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Sollzins schwankt immerhin zwischen 1,42 Prozentpunkten (Musterfall 4) und 5,5 Prozentpunkten (Musterfall 3).

Je höher der Kreditbetrag und je länger die Laufzeit, desto größer sind die Unterschiede bei den Kosten. Bei Musterfall 1 (10.000 Euro, 24 Monate Laufzeit) kann der Kreditnehmer 285,72 Eu­ro sparen, wenn er sich das Geld beim günstigsten Anbieter, der Postbank, und nicht beim teuersten, der Volksbank Mittelhessen, leiht. Am meisten (10.736,99 Euro) kann der Kreditnehmer bei Musterfall 4 (100.000 Euro, 96 Monate Laufzeit) sparen, wenn er den Kredit bei der Deutschen Bank und nicht bei der Ethikbank abschließt. Weiteres Resultat: Zwischen Auszahlung und erstem Rückzahlungstermin liegen bei den meisten Banken in der Regel 30 Tage für alle vier Musterfälle.

Das Angebot:

Freiberufler (als alleiniger Angestellter) können die getesteten KMU-Kredite nur bei Creditshelf und Kapilendo nicht abschließen. Generell liegt die minimale Kredithöhe zwischen 1.000 Euro (Iwoca) und 100.000 Euro (Creditshelf). Die maximal mögliche Summe - falls exakt definiert - liegt zwischen 50.000 Euro (Volksbank Mittelhessen) und fünf Millionen Euro (Creditshelf). Commerzbank und Hamburger Sparkasse gaben an, die Kredithöhe sei unbeschränkt. Laut Deutscher Bank hängt die Höhe von der Bonität des Kunden und dessen Bedarf ab, bei der GLS Bank ist die maximale Kredithöhe individuell.

Die Mindestlaufzeit liegt zwischen ­einem Monat (Creditshelf, Deutsche Bank, Iwoca) und zwölf Monaten (Commerzbank, Ethikbank, Kapilendo, Lendico, Postbank). Die maximale Laufzeit reicht von zwölf Monaten beim Anbieter Iwoca bis hin zu 35 Jahren bei der Deutschen Bank.

Mit Ausnahme der Ethikbank sind alle getesteten Kreditangebote bonitätsabhängig. Außer bei der Commerzbank kann der Kredit bei allen Anbietern online beantragt werden. Bei der Deutschen Bank können Kunden einen Kredit bis 50.000 Euro online beantragen.

Alle Anbieter führen eine gezielte Bonitätsprüfung des Kunden durch - teilweise bei mehreren Auskunfteien. Zwölf der 14 Banken fragen bei Creditreform an, elf bei der Schufa. Berliner Volksbank und Volksbank Chemnitz fordern keine Sicherheiten vom Kunden, alle weiteren Anbieter verlangen eine selbstschuldnerische Bürgschaft. Sechs Anbieter möchten den Eintrag einer Grundschuld plus eine Sicherheitsübereignung haben.

Bis auf Iwoca und Targobank fordern alle Institute den aktuellen Jahres­abschluss beziehungsweise eine aktuelle Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Eine betriebswirtschaftliche Auswertung wird von elf, Unterlagen zum Vorhaben werden von sechs und Kopien von Kontoauszügen von drei Anbietern gefordert. Acht Anbieter verlangen von Selbstständigen und Freiberuflern die jüngste Steuererklärung oder den ­jüngsten Steuerbescheid. Fünf Anbieter benötigen von Existenzgründern den Busi­nessplan zum Kreditantrag. Ebenfalls fünf Anbieter möchten weitere Unterlagen zum Antrag beigefügt haben.

Während Postbank, Volksbanken und die Hamburger Sparkasse Kreditanträge taggleich bearbeiten und Iwoca und Targobank wenige Stunden benötigen, gaben die weiteren Anbieter bis zu 21 Tage (Kapilendo) als minimale Bearbeitungszeit (von Eingang des Antrags bis zur Auszahlung des Kredits) an.

In der Gesamtwertung des Tests (siehe unten) liegt das Feld der Anbieter weit auseinander: So schnitt die Postbank unter anderem dank günstiger Konditionen am besten ab und sicherte sich die Note "sehr gut". Die Ethikbank landete vor allem wegen ­eines "Ausreichend" bei Angebot und Konditionen auf dem letzten Platz (Einzelwertungen siehe Tabellen rechts).

Postbank ("sehr gut"):

bei den Konditionen an der Spitze ("sehr gut") - unter anderem, weil die Tochter der Deutschen Bank bei einem der vier Musterfälle der günstigste Kreditgeber und in zwei weiteren der zweitgünstigste war. "Zudem sind sämtliche Änderungswünsche des Kunden während der Laufzeit kostenfrei", betont DKI-Geschäftsführer Jörn Hüsgen.

Das Angebot ("sehr gut", Platz 6) spricht viele Interessenten an, da die Bewilligungsvoraussetzungen vergleichsweise gering sind. Zudem bietet es ein hohes Leistungsspektrum und ist während der Laufzeit sehr flexibel (beispielsweise ist es möglich, Raten zu erhöhen, Sondertilgungen vorzunehmen oder den Zahlungszeitpunkt zu ändern). In puncto Kundenservice ist festzustellen, dass via Telefon-Hotline alle Fragen beantwortet wurden. Bei Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz gab es überdurchschnittlich gute Bewertungen. Schwach dagegen die Kommunikation über E-Mails. Hier wurde nur eine von zehn Fragen zufriedenstellend beantwortet.

Ethikbank ("befriedigend"):

auf dem letzten Platz. Die wesentliche Erklärung: Konditionen und Angebot waren lediglich "ausreichend". So ist es - wie bereits erwähnt - das einzige Institut, das in allen Musterfällen eine Gebühr erhebt. Zudem ist die monatliche Rate für Musterfall 4 am höchsten. Der Kredit ist in der Gestaltungsfreiheit während der Laufzeit eingeschränkt. Der Kunde kann beispielsweise die Raten weder erhöhen noch senken oder stunden. Er kann zudem keine Sondertilgungen vornehmen, das Darlehen nicht vorzeitig zurückzahlen und es aufstocken.

Beim Kundenservice liegt die Ethikbank hingegen auf dem ersten Platz ("sehr gut"). Sie zeichnet sich vor allem durch eine schnelle Reaktionszeit aus. Zudem wurden neun von zehn Mail-Anfragen zufriedenstellend beantwortet. Auch waren die Antworten insgesamt am freundlichsten.

Die Gesamtergebnisse im Überblick und Beispielfälle (PDF)

Die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien (PDF)













_____________________________

Werbung

Bildquellen: Rich Legg/iStock, pixdeluxe/iStock