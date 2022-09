Sixt & Co - Die besten Autovermieter: Wo es guten Service und günstige Preise gibt

€uro am Sonntag

Dem Autoland Deutschland gehen die Autos aus. Nicht nur wer sich nach einem neuen Fahrzeug umschaut, sondern auch wer ein Auto mieten will, stellt fest, dass es weniger Angebote gibt und die Preise insgesamt drastisch gestiegen sind. Wegen des Ukraine-Kriegs und der Nachwehen der Corona-Pandemie wurden deutlich weniger Fahrzeuge produziert. In der Folge konnten Mietwagenanbieter ihre während der Pandemie arg verkleinerten Flotten nicht schnell genug aufstocken, um der wieder hohen Nachfrage Herr zu werden. Das trieb die Preise. So kosteten Mietwagen Ende 2021 im Schnitt 32 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie waren es sogar über 90 Prozent mehr.

Doch es gibt nun Lichtblicke. Laut einer Analyse des Mietwagenbrokers Sunny Cars war die Nachfrage diesen Sommer geringer als erwartet, weshalb Kunden und Kundinnen punktuell von gesunkenen Miettarifen profitieren konnten. Flächendeckende Preissenkungen wollen die Analysten von Sunny Cars noch nicht vermelden.

Wo gibt es also günstige Mietwagen in ausreichender Zahl und zu guten Konditionen? Mit dieser Frage hat sich das Deutsche Kundeninstitut (DKI) für €uro am Sonntag auseinandergesetzt. Dazu wurden vom DKI gemeinsam mit der Redaktion fünf Kundentypen entwickelt, die verschiedene Autos mieten. Sie stellen einen Querschnitt durch die Mietwagenlandschaft dar. Neben dem Angebot und dem Preis ging es im Test um Extras und natürlich um den Service. Nicht nur im konkreten Fall, sondern auch ganz generell wurden die Anbieter mit Kundenanfragen auf den verschiedenen Kanälen getestet.

Gesamtsieger des Tests wurde Sixt. Der Autovermieter aus Pullach bei München bestätigt die These, dass der Beste nicht immer der Günstigste sein muss.

Nicht der Günstigste, aber der Beste

Sixt kann insgesamt zweimal den günstigsten Preis für einen Mietwagen angeben: 30 Tage Kleinwagen sowie zwei Tage Mittelklasse. Über alle Mietwagenpreise hinweg offeriert Sixt zwar nur die viertgünstigsten Preise, konnte aber dafür die Vorgaben der Musterprofile mit am besten erfüllen. Auch die übrigen Konditionen wie etwa die Kilometerzahl stimmten. Denn was bringt ein günstiger Mietpreis, wenn bald teure Extrakilometer fällig werden?

Bei zwei Tagen Mietzeit waren insgesamt 600, bei sieben Tagen 1.050 Kilometer enthalten, beim Mittelklassewagen sogar 2.100 Kilometer und 3.750 Kilometer bei 30 Tagen. Die Preise pro zusätzlichem Kilometer variieren zwischen 0,37 Euro und 0,57 Euro, was durchaus marktüblich ist. Besonders konnte Sixt damit punkten, dass verschiedene Rabattaktionen wie ein Neukundenrabatt oder Frühbucherrabatt angeboten werden. Zudem sind Umbuchungen ebenso möglich wie Stornierungen.

Auf den zweiten Rang mit knappem Abstand zu Sixt schaffte es Europcar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris war bei einigen Musterkunden der günstigste Anbieter und punktete ähnlich wie Sixt mit einem breiten Angebot und viel Drumherum, das bei einigen Wettbewerbern, die auf den ersten Blick um ein paar Euro günstiger daherkommen, extra kostet.

Die Ergebnisse im Detail

Nun zu den Ergebnissen im Detail. In der Kategorie "Konditionen", die 40 Prozent zum Gesamtergebnis beitrug, ging es, wie bereits angedeutet, nicht nur um den Preis, sondern auch um die Kosten für Extras und Standortgebühren. Von allen Anbietern werden an Bahnhöfen und Flughäfen zusätzliche Gebühren in Höhe von rund 25 Prozent des Mietpreises erhoben. Ebenso müssen junge Fahrer bei allen getesteten Autovermietern, mit Ausnahme von Budget, zusätzliche Gebühren zahlen. Diese zusätzlichen Gebühren werden je nach Anbieter und Fahrzeugtyp bis zu einem Alter von 25 Jahren fällig. Die betreffenden Gebühren belaufen sich durchschnittlich auf 12,37 Euro pro Tag.

Den Testern fiel positiv auf, dass Umbuchungen und Stornierungen bei allen acht Autovermietern grundsätzlich möglich sind. Bei Avis, Budget und Sixt sind Umbuchungen zudem unbegrenzt kostenfrei möglich.

Wenn es ans Zahlen geht, kann bei allen Autovermietern grundsätzlich bei Abholung gezahlt werden, und auch die Zahlung im Voraus ist möglich. Bei sechs der getesteten Anbieter können die Kunden selbst zwischen den beiden Zahlungszeitpunkten wählen.

Und noch ein paar interessante Posten, die Mietwagennutzer kennen sollten: Die Preise für ein zusätzliches Navigationsgerät liegen zwischen 10,50 Euro (Buchbinder Rent-a-Car) und 14,99 Euro pro Tag (Hertz). Die Preise für einen Zusatzfahrer variieren zwischen 10,00 Eu- ro pro Tag (Alamo, Enterprise Rent-A-Car) und 13,89 Euro pro Tag (Sixt). Und für einen Kindersitz zahlen Fahrzeugmieter je nach Anbieter zwischen 11,99 Euro (Enterprise Rent-A-Car) und 19,99 Euro pro Tag (Hertz).

Luxuswagen erst ab 25 Jahren

Bei drei Anbietern liegt das Mindestalter für die Anmietung eines Fahrzeug bei 18 Jahren, bei drei weiteren Anbietern bei 19 Jahren; bei zwei Anbietern liegt das Mindestalter sogar bei 21 Jahren. Je nach Fahrzeugklasse kann das Mindestalter jedoch bei allen Anbietern variieren. So liegt das Mindestalter bei Oberklasselimousinen, -sportwagen und -SUVs bei den meisten Anbietern bei 25 Jahren.

Mit Ausnahme von Alamo und Buchbinder Rent-a-Car stellen alle getesteten Autovermieter ihren deutschen Kunden eine App bereit, mit welcher jeweils Reservierungen von Fahrzeugen, Stornierungen oder Umbuchungen von Reservierungen und Buchungen von Zusatzleistungen vorgenommen werden können. Zudem können via App Stationen der Autovermieter gefunden werden.

Noch ein paar Worte zum Service: Im Durchschnitt verbrachten die Tester drei Minuten und 54 Sekunden in der Warteschleife, bevor ein Anruf entgegengenommen wurde. Am schnellsten - nach durchschnittlich einer Minute und 31 Sekunden - nahm Enterprise Rent-A-Car die Anrufe entgegen. Alle Anbieter sind via Hotline und E-Mail/Kontaktformular erreichbar. Zudem können Interessenten mit Avis, Europcar und Hertz via Live-Chat in Kontakt treten. Ein Online-Check-in ist mit Ausnahme von Buchbinder Rent-a-Car und Enterprise Rent-A-Car bei allen Anbietern auf der Website möglich.

