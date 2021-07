Anstieg der Mieten scheint gestoppt

€uro am Sonntag

von Bernhard Bomke, €uro am Sonntag

Die verlangten Mieten für 80 Quadratmeter große Dreizimmerwohnungen im zweiten Stock lagen in München im zweiten Quartal mit durchschnittlich 16,54 Euro/m² auf dem gleichen Stand wie im Vorquartal. In Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart gaben die Angebotsmieten sogar leicht nach. "Generell scheint in den teuersten Städten inzwischen eine Preisgrenze erreicht zu sein", resümiert Immowelt.

