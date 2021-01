Victoria und David Beckham: Der wundersame Aufstieg der Beckhams

€uro am Sonntag

Es wäre die Krönung einer märchenhaften Erfolgsstory, die eigentlich kaum noch zu überbieten schien: Die Beckhams sollen die Nachfolge der Kardashians antreten, der berühmtesten und erfolgreichsten Prominentenfamilie des Internetzeitalters, die dank einer gnadenlosen Selbstvermarktung ihr glamouröses Leben zu einer Geldmaschine gemacht hat.

"Die neuen Giganten von Netflix", schwärmte "Bild". Und: "Das wäre märchenhafter als jedes Hollywood-Drehbuch." Der Streamingdienst will seinen Abonnenten nach britischen Presseberichten ab Anfang 2022 Einblicke in den Alltag von Victoria und David Beckham bieten und dafür 17,7 Millionen Euro bezahlen. Wie bei den Kardashians soll ein Kamerateam das Leben des Paars und seiner vier Kinder begleiten. Gleichzeitig wollen die Beckhams dem Sender private und bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen der vergangenen zwei Jahrzehnte zur Verfügung stellen.

Kein anderes Paar habe sich weltweit so perfekt vermarktet wie Victoria und David Beckham, kommentierte anerkennend die angesehene "Neue Zürcher Zeitung". Sie seien popkulturelles Allgemeingut geworden und stünden "beispielhaft für eine Zeit, in der jeder ein noch besseres Selbst von sich produziert. Man muss heute eine Marke, ein Brand sein - diesen Grundsatz hat das Paar früh zur Perfektion getrieben. Deshalb wird es geliebt, gehasst, aber immer bewundert."

Das Paar sitze heute gemeinsam auf dem Thron des Ruhms und herrsche über die wirklich wichtigen Ländereien des neuen Jahrtausends: die Hochglanzseiten, die globalen Luxusmärkte, die sozialen Netzwerke. Die Beckhams haben mit ihren Kindern 100 Millionen Instagram-Follower. Die britische "Vogue" nannte sie in einer Titelgeschichte die "zweite königliche Familie", sie sind inzwischen mit einem Vermögen von über einer Milliarde Dollar auch vermögender als die Queen.

Die Beckhams sind längst zu einem globalen Phänomen geworden, ihr Leben und ihre Erfolge werden in China wie in Amerika oder Europa verfolgt. Sie waren Influencer, bevor es dieses Wort überhaupt gab. Seit Beginn ihrer Beziehung haben sie einen Einheitsmythos zelebriert, trotz einer völlig unterschiedlichen Vita. "Ihre Vereinigung vermählte auch zwei Unterhaltungssphären, die vor 20 Jahren nur lose miteinander verbandelt waren, das Showbiz und den Profisport", schrieb "Der Spiegel".

Victoria, die ehemalige Sängerin der Spice Girls, der erfolgreichsten Popband der 90er-Jahre, ist inzwischen eine anerkannte Modedesignerin. Sie war siebenmal auf dem Cover von "Vogue", Karl Lagerfeld schwärmte von ihr, heute tragen Stars wie Meghan Markle, Lady Gaga, Jennifer Lopez und Drew Barrymore ihre Kleider, sie wurde zur "wichtigsten Unternehmerin Englands" gekürt, schrieb zwei erfolgreiche Bücher.

Und David Beckham, der ehemalige Captain der englischen Fußball-Nationalmannschaft, mit über 60 Tattoos geschmückt, gilt als globales Sexsymbol, er hat lukrative Werbeverträge (Armani, Adidas, Pepsi, Gillette , Samsung, Calvin Klein etc.), ist Geschäftsführer mehrerer Unternehmen. In Miami hat er ein Stadion bauen lassen, in dem sein eigenes Fußballteam (Inter Miami) aufspielt.

Beide wurden von der Queen mit dem Verdienstorden Order of the British Empire geadelt. Und sie stehen für traditionelle Werte, die sie glamourös vermarkten: Ehe ist sexy, Treue ist sexy, Kinder sind sexy. Die nächste Generation der Beckham-Dynastie steht übrigens schon bereit: Der Älteste, Brooklyn Beckham (21), hat seinen ersten Bildband als Fotograf veröffentlicht und plant gerade seine Hochzeit mit der Schauspielerin und Milliardärstochter Nicola Peltz. Romeo (17), der zweitälteste Sohn, modelt für Burberry, und Cruz Beckham (15) wird als der neue Justin Bieber gehandelt. Tochter Harper Seven ist gerade erst neun. Sie möchte Fußballerin werden, ein Trikot mit der legendären Rückennummer 7 ihres Vaters hat Harper schon im Schrank.

1999 heirateten David und Victoria in einem irischen Schloss, saßen auf goldenen Thronen, sie trug eine Krone und ein cremefarbenes Brautkleid, und am Ende wurde eine Fahne mit den Buchstaben "V. B. D." gehisst - Initialen, die von da an auch ein Markenlogo sein sollten. Ihr inzwischen wieder verkauftes Anwesen in Hertfordshire, für das sie fast vier Millionen Euro bezahlt hatten, trug passend zu dieser royalen Inszenierung den Spitznamen "Beckingham Palace". 1,5 Millionen Euro hatte die englische Hochglanzzeitschrift "OK!" für die Fotorechte an der Hochzeit bezahlt.

Vom Fußballer zum Klubbesitzer

David Beckham, 1975 geboren, wuchs in einem Arbeitervorort von London auf. Sein Vater war Kücheninstallateur, die Mutter Friseurin. Beide waren Fans von Manchester United. Schon als Kind spielte David Fußball, gewann mit elf einen Talentwettbewerb an der Fußballschule des legendären Trainers Bobby Charlton und wurde drei Jahre später von Manchester United verpflichtet. Er war ein guter Mittelfeldspieler mit exzellenter Technik und gefährlichen Freistößen, mit 17 kickte er bereits als Profi in der ersten Mannschaft. 1996 schoss er United gegen Chelsea ins englische Pokalfinale. Er war auf dem besten Weg, ein ganz Großer zu werden. Für Manchester United schoss er in den zehn Jahren, in denen er für den Klub spielte, in 394 Spielen 85 Tore.

Er veränderte seinen Look, nachdem er Victoria kennengelernt hatte. "Sie zog ihn an, die Seide war von Gucci und das Leder von Versace, sie schickte ihn zum Strähnchen-Machen - seit dieser Hochglanz-Popper mitspielt, ist Fußball auch für Frauen auszuhalten", schrieb damals der "Stern".

2003 wechselte Beckham - von seinen Fans Becks genannt - zum spanischen Klub Real Madrid. Die Ablösesumme betrug 37,5 Millionen Euro. 2007 unterschrieb er einen Vertrag mit Los Angeles Galaxy. Sein Grundgehalt betrug 6,5 Millionen Dollar pro Jahr plus einen Prozentsatz des Franchise-Umsatzes. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzte, dass er in seinen sechs Jahren in der amerikanischen Liga 255 Millionen Dollar verdient hat, wenn man sein Gehalt, die Umsatzbeteiligung, die Erlöse aus den Vermarktungsrechten und Lizenzen sowie seinen Auftritten zusammenrechnet.

2012 unterschrieb Beckham beim französischen Klub Paris Saint-Germain. Im gleichen Jahr beendete er seine Karriere - seine vier Millionen Euro Jahresgehalt als Spieler in Paris spendete er damals einer Hilfsorganisation für bedürftige Kinder. Sein größter Erfolg als Fußballer war der Gewinn des Weltpokals 1999 und das Triple aus englischer Meisterschaft, FA-Cup und Champions League in der Saison 1998/99. Er war nicht nur englischer Meister, sondern konnte auch die spanische, amerikanische und französische Meisterschaft gewinnen.

Von der Fußballerfrau zur Stilikone

Im Gegensatz zu ihrem Mann war Victoria Beckham in einem reichen Elternhaus aufgewachsen. Ihr Vater betrieb in Harlow in der Grafschaft Essex einen Großhandel für Elektronik, er fuhr seine Tochter jeden Morgen mit einem Rolls-Royce in die Schule. Zu Hause war sie die Prinzessin, dort die Außenseiterin. Aber sie hatte einen Traum: Sie wollte, nachdem sie mit sieben Jahren das Musical "Fame" gesehen hatte, als Sängerin berühmt werden. Ihre Eltern meldeten sie in einer Theaterschule an. Sie sei weder die Hübscheste noch die Talentierteste oder auch die Dünnste in ihrer Theaterklasse gewesen, wie sie später zugab.

Mit 19 bewarb sie sich auf eine Anzeige im Magazin "The Stage", in der "intelligente, extrovertierte und ambitionierte" Mädchen gesucht wurden, die singen und tanzen können. Victoria wurde ein Spice Girl und als "Posh Spice" Teil einer der erfolgreichsten Popbands der Geschichte.

David und Victoria wurden jetzt das "Team Beckham" und multiplizierten quasi ihre Popularität. David bekam die meisten seiner Werbeverträge erst nach seiner Liaison mit Victoria und wurde damals zum bestverdienenden Fußballspieler aller Zeiten. "Popballer" nannten ihn die spanischen Gazetten, weil er als neue Stilikone so viel mehr verkörperte als Fußball. Aber auch Victoria machte eine bemerkenswerte Verwandlung durch. "Noch während der WM 2006 in Deutschland war Victoria Beckham die vielbelächelte ‚WAG‘ (für "wives and girlfriends"), die ein bisschen zu gebräunte Spielerfrau mit Haarextensions, Silikonbrüsten und Hotpants, die sich manche Designer ausdrücklich nicht als Kundin wünschten", schrieb die "Neue Zürcher Zeitung".

Aber zwei Jahre später, nachdem sie vom prominenten Stilkritiker Richard Blackwell zur "am schlechtesten gekleideten Frau 2007" gekürt worden war, änderte sie ihren Look, ließ sich eine Kurzhaarfrisur schneiden und zeigte sich in eleganten Roben. 2009 stellte sie auf der New York Fashion Week ihre erste Modekollektion unter dem Label "Victoria Beckham" vor: 15 handgefertigte Stücke in unkonventionellen, strengen Schnitten und klaren Farben, alle zu Preisen zwischen 650 und 1.900 Pfund.

Die Kritiker zeigten sich beeindruckt. Selbst Karl Lagerfeld schwärmte: "Victoria hat Stil - wie ihre Mode."

2010 erschien ihre erste Taschenkollektion, die sofort ausverkauft war. Ein Jahr später wurde sie mit dem British Fashion Award für die beste Designermarke ausgezeichnet und 2014 vom Wirtschaftsmagazin "Management Today" zur wichtigsten Unternehmerin Englands gekürt.

Extrem reich und sehr umstritten

Wie reich sind die Beckhams wirklich? Ihr gemeinsames Vermögen wird gemäß übereinstimmenden Presseberichten auf über eine Milliarde Dollar geschätzt. David Beckham ist mit rund 400 Millionen Euro der reichste Fußballer der Welt und verdrängte seine Konkurrenten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf die Plätze 2 und 3. Er ist Geschäftsführer in mehreren eigenen Unternehmen.

Seine Firma Footwork Productions, die die "fußballbezogenen Einnahmen" abwickelt, erzielte gemäß dem "Evening Standard" 2019 einen Umsatz von über 273 Millionen Dollar. Er und seine Frau sind zudem Besitzer der Beckham Brand Holdings, zu der auch das Fashion-Business von Victoria gehört. Seine Agentur DB Ventures schließlich kümmert sich um das Produktsponsoring - sie machte laut der Tageszeitung "The Mirror" einen jährlichen Gewinn von 90 Millionen Pfund.

Beckham ist auch Mehrheitseigner der Modemarke Kent & Curwen und des Fußballteams Miami Inter, das in der US-Major League spielt. Außerdem besitzt er eine eigene Whisky-Marke (Haig Club). Als Influencer auf Instagram soll er laut "Vogue" 10,7 Millionen Dollar verdienen: Er wirbt auf der Plattform unter anderem für die Rolex-Zweitmarke Tudor und für Adidas.

Victoria Beckhams Vermögen wird von "Forbes" auf 416 Millionen Dollar geschätzt. Sie ist an der Holding beteiligt und besitzt noch einen erheblichen Teil der Image- und Musikrechte der Spice Girls. Sie soll damit laut "The Mirror" Millionen verdienen, obwohl sie längst nicht mehr auftritt.

Victorias Modemarke schreibt zwar noch immer Verluste, wird aber von der Szene in höchsten Tönen gelobt. Aber wird sie jemals richtig erfolgreich sein? "Für ein so kleines Unternehmen wie das von Frau Beckham ist Luxusmode ein unglaublich harter und teurer Markt", sagte Andrew Groves, Professor für Modedesign an der Universität von Westminster, im Gespräch mit der "Deutschen Welle".

Der Immobilienbesitz der Beckhams umfasst ein rund 40 Millionen Euro teures Stadthaus in West-London. Es ist ausgestattet mit zehn Schlafzimmern, fünf Gästezimmern, mehreren Esszimmern, einem eigenen Spa und Weinkeller. Sie besitzen auch ein zwei Hektar großes Anwesen in den Cotsworlds, das einen Wert von sechs Millionen Pfund hat. Es besteht aus drei umgebauten Scheunen mit historischem Charakter und einem warmen, rustikalen Flair.

Während der Corona-Krise geriet Victoria Beckham unter Beschuss, weil sie 30 Mitarbeiter ihres Modelabels beurlaubt und ihnen erklärt hatte, dass sie auf absehbare Zeit nur 80 Prozent ihres Gehalts erhalten würden. Das ehemalige Spice Girl, dessen Handtaschenkollektion allein einen Wert von 1,5 Millionen Pfund haben soll, könnte daher bis zu 75.000 Pfund Steuergeld pro Monat einfordern.

In der Radio-Morgensendung "Good Morning Britain" bezeichnete der Moderator Piers Morgan Victoria Beckham daraufhin als eine "verwöhnte Primadonna-Millionärin", die kein Steuergeld verwenden sollte, um ein "scheiterndes Eitelkeitsprojekt" zu retten. Auch in den sozialen Medien wurde Kritik laut. Die Beckhams würden das Rettungsprogramm der Regierung nutzen, statt auf ihr Milliardenvermögen zurückzugreifen. Die Empörung darüber war umso größer, da Victoria und ihr Ehemann David Presseberichten zufolge zwei Wochen zuvor 17 Millionen Pfund für den Kauf eines Penthouses in Miami ausgegeben hätten.



